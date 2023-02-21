بوتين يعلق مشاركة موسكو في معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي

تعليق مشاركة موسكو في آخر معاهدة"نيو ستارت"لنزع السلاح النووي، لضبط الأسلحة بين أكبر دولتين نوويتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة، في خطوة قد تقلق الغرب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، تعليق مشاركة موسكو في آخر معاهدة"نيو ستارت"لنزع السلاح النووي، لضبط الأسلحة بين أكبر دولتين نوويتين في العالم، روسيا والولايات المتحدة، في خطوة قد تقلق الغرب.

وقال في خطابه إلى الأمة "أعلن أن روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة نيو ستارت" مضيفا "لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه من الممكن انتهاك التكافؤ الاستراتيجي العالمي".وجاء إعلان بوتين عن تعليق المشاركة في معاهدة "نيو ستارت"، أثناء خطاب شديد اللهجة، شن فيه هجوما على الدول الغربية، وحملها مسؤولية استمرار الحرب في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في خطابه أمام الجمعية الاتحادية قبل يومين من حلول ذكرى العملية العسكرية بأوكرانيا إن "الغرب سعى لتقديم أسلحة نووية وبيولوجية للنظام في أوكرانيا"وتابع "الغرب كان ينقل الأسلحة لأوكرانيا قبل إطلاق العملية العسكرية الخاصة"، في ما ندد مسؤول أميركي رفيع المستوى،اليوم الثلاثاء، بـ"سخافة" اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعتبر أنّ التهديد الغربي ضدّ روسيا يبرّر غزو أوكرانيا.

ويعود توقيع الاتفاقية الهادفة إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية، إلى أبريل/ نيسان عام 2010، ووقعها عن الجانب الأمريكي باراك أوباما، ونظيره الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف.وانتهى العمل بالمعاهدة في فبراير/شباط عام 2021، لكن تم تمديدها لخمس سنوات، باتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا,