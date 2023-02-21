من قلب المعركة: حالة تأهب قصوى للجيش الأوكراني استعدادا لمعركة باخموت

موفدنا أدهم حبيب الله تواجد في إحدى المناطق الأوكرانية التي تترقب وقوع معركة شرسة بين الجيشين الأوكراني والروسي

تتقدم القوات الروسية ولو كان ببطىء في شرقي أوكرانيا وتحديدا في إقليم دونيتسك.

تواجد كثيف للجيش الأوكراني على طول الطريق بين كونستانتينوفكا وكرامستورسك ، المدينتان تشهدان حالة تأهب قصوى من قبل الجيش استعدادا للمعارك البرية القادمة مع الجيش الروسي في حال بسط سيطرته التامة على مدينة باخموت .

لم يسمح لنا الجيش الأوكراني بالسير في الطريق الرئيس نحو تشافسيار والتي تبعد كيلومترات عن كونستانتينوفكا حتى طلب منا الجيش ارتداء الخوذة والواقي واعتماد طريق آخر للوصول إلى تلك المدينة .

لا تبدو بعيدة بل ظروف الطريق الصعبة بطريق جبلي يكتسيه الثلوج مع حركة سير كثيفة للدبابات والمراكب العسكرية تصعب مهمة الوصول .

لست خبيرا عسكريا ولكن ومن خلال السير والتنقل بالإمكان فهم طريقة تقدم الجيش الروسي في الشرق .

يروي لنا أحد الجنود الأوكرانيين أن مديتة باخموت شهدت اليوم معارك قوية وشرسة وأن الطائرات المسيرة تغطي سماء المنطقة وطلب منا الحذر خلال الأيام القريبة إذ تهدف القوات الروسية للسيطرة على تشافسيار ومن ثم كونستانتينوفكا .

كلما تقدم الجيش الروسي كلما فر من تبقى من السكان في تلك الأماكن ، فمثلا وأثناء تواجدنا قي مدينة تشافسيار كانت المدينة خالية من السكان بشكل مطلق وهذا ما يؤكد سير العملية العسكرية وخطة الجانب الروسي بالزحف كليومترات نحو تطويق لوغانسك ودونيستك .