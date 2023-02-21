زرقة الأعين وتجربتي مع اللجوء الأوكراني

مراسلتنا فاطمة خمايسي تستذكر تجربتها مع اللاجئين الأوكرانيين على الحدود مع مرور عام على الحرب في أوكرانيا

تابعت تطورات الاحداث في اوكرانيا من مقعدي في مكان عملي حتى وصلت الى الحدود الأوكرانية المولدوفية في تاريخ 21/3/22 لم أصدق ان القارة الأوروبية التي عاشت تجربة حروب كارثية (الحرب العالمية الأولى والثانية) لم تتعلم العبرة من تجاربها الدموية.

لم اتخيل ان هذه القارة التي تتمسك بقيم "الديمقراطية والليبرالية" وترفع شعار المحافظة على السلم العالمي ستشهد حربا حقيقية.

اعتقدت أن التهديد بالحرب وسيلة تكتيكية للمحافظة على هدوء نسبي ولمنع اشتعال حرب فعلية واعتقدت أيضا أن من عاش تجربة الحروب والخراب والدمار الشامل لن يكرر خطأه مره أخرى، لكنني أخطأت.

كل التصريحات والتحليلات كانت تتوقع نشوب حرب فعلية وسقوط كييف خلال ساعات معدودة، الا ان الواقع كان مختلفا وها هي الحرب تلاوح ذكرها السنة الأولى.

وصلت الى الحدود الأوكرانية المولدوفية ورأيت مئات اللاجئين من النساء والأطفال وكبار السن قد نجحوا في الفرار من ويلات الحرب. استبدلوا بيوتهم بمعسكرات من الخيام كغيرهم من اللاجئين العرب المغلوب على أمرهم.

fatima khamaisi/i24NEWS موفدتنا فاطمة خمايسي خلال تغطيتها قضية اللاجئين الأوكرانيين على الحدود بين أوكرانيا ومولدوفا

لكن زرقة اعينهم وشعرهم الأشقر منحتهم افضلية سرعت من هجرانهم للخيم ، ولا احد ينكر هذه الأفضلية التي كشفت النقاب عن نفاق الغرب وازدواجية معاييره.

وعودة الى مسار الرحلة الصحفية التي بدأت في تمام الساعة الرابعة عصرا عند اقلاع طائرة إغاثة نظمتها مجموعة تطوعية إسرائيلية من مطار اللد لتصل مطار كشنيف بعد رحلة استغرقت 3 ساعات و6 دقائق.

المطار المولدوفي كان فارغا وهادئا لدى وصولنا، لم يتواجد أحد في المطار سوى موظف الجوازات، والسبب معروف انها تداعيات الحرب التي عرقلت حركة الطيران في أوروبا الشرقية بالكامل حتى اقتصر استقبال المطار لرحلات الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

الإجراءات كانت سهلة وسريعة، خرجنا من المطار وتوجهنا مباشرة الى مبنى كان بارا قبل جائحة كورونا وتحول بعد الحرب وكوفيد19 الى مطبخ ومخزن طعام فيه اعد المتطوعون 4000 وجبة يومية تم ارسالها لجميع اللاجئين الاوكرانيين.

وبقدرة قادر وجدت نفسي مع المتطوعين انقل طرود الخضار والمعلبات والطحين والازر من شاحنة مليئة بالأغذية. وهنا ايقنت ان على الصحفي عيش الحدث بحذافيره ليستطيع نقله بشكل موضوعي الى المشاهد البعيد كما ان المعايير المهنية لن تنجح بسلخ الصحفي عن انسانيته.

في اليوم التالي توجهنا الى المنطقة الحدودية بين البلدين ووصلنا الى معبر بلانكا ، الجو كان رماديا وبائسا وباردا درجة الحرارة وصلت 2 تحت الصفر.

المشهد كان مريعا... التحدث مع اللاجئين كان صعبا بسبب الموقف الحساس، جميع الأسئلة تبدو سخيفة امام أشخاص فروا من نيران الحرب، كما انني لا اتقن اللغة الأوكرانية او الروسية ما دفعني الى استخدام تطبيق جوجل للترجمة للتواصل معهم ونجحت نسبيا بذلك.

خلال تواجدي تجاوز عدد الأوكرانيين في مولدوفا ال 300 الف لاجئ. واليوم يقدر العدد بأكثر من 460,000 لاجئ من أوكرانيا عبروا الحدود نحو الأراضي المولدوفية لتكون مولدوفا الدولة الاوربية الأكثر احتضانا للاجئين مقارنة بعدد سكانها.

في الطريق شاهدنا العديد من المخيمات لكن السلطات المولدوفية منعتنا من الدخول والتصوير بدواعي الحفاظ على الخصوصية.

مشهد آخر لافت سيطر على معبر بلانكا كان لطوابير طويلة من السيارات الأوكرانية الاتية في الغالب من اوديسا ونيكولاييف.

بعض السيارات كانت تخرج وتدخل إما لنقل وجلب المزيد من العائلات او تحمل بداخلها بعض اللاجئين العائدين الى بيوتهم إما بسبب نفاذ المال او بسبب سماعهم عن وقف لاطلاق النار.

ظاهرة أخرى من الظواهر الوليدة للحرب، كانت التخوف من التجارة في البشر، ما انعكس على عدد أفراد عناصر الامن المتخفين بسبب وجود متربصين يقدمون انفسهم على أنهم جهات إنسانية تقدم المعونات للاجئات واطفالهن.

الأيام القليلة في تجربة تغطية ازمة اللاجئين الأوكرانيين علمتني ان التاريخ البشري مدرسة من المفترض ان تمكننا من استخلاص العبر والعمل على تطوير وازدهار الانسان. الا ان الحرب بين روسيا واوكرانيا نموذج إضافي للقول المأثور للفيلسوف هيجل "أننا نتعلم من التاريخ أنه يستحيل على البشر التعلم من التاريخ" وهذا طبقا لما حصل ويحصل في القارة العجوز.