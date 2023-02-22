الرئيس الأمريكي من وارسو: "أوكرانيا تقف قوية وروسيا لن تنتصر في حربها"

أكد بايدن أن "بلاده تدعم أوكرانيا دعما تاما مع اقتراب الذكرى الأولى للغزو الروسي كما أكد الدعم الأمريكي للجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي"

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، أن روسيا لن تنتصر أبدا في حربها ضد أوكرانيا، مؤكدا أن "دعم واشنطن لأوكرانيا لن يضعف"، وأن بوتين عندما أمر قواته باجتياح كييف قبل عام كان يظن أننا سنقف مكتوفي الأيدي لكنه أساء التقدير".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال كلمة ألقاها في العاصمة البولندية وارسو التي حل بها الإثنين الماضي بعد زيارة مفاجئة لكييف، أن "موسكو لن تنتصر في حربها ضد أوكرانيا، مجددا في كلمة ألقاها من العاصمة البولندية وارسو تشبث بلاده بدعم كييف".

في هذا الجانب، أكد بايدن أن "بلاده تدعم أوكرانيا دعما تاما مع اقتراب الذكرى الأولى للغزو الروسي كما أكد الدعم الأمريكي للجناح الشرقي في حلف شمال الأطلسي"، وشدد بايدن على أنه "لا شك أن التزام الولايات المتحدة تجاه تحالفنا مع حلف شمال الأطلسي والمادة الخامسة التزام قوي لا لبس فيه".

وأشار بايدن إلى "مبدأ الحلف الذي يقول إن الهجوم على أي دولة يمثل هجوما على جميع الدول"، وأضاف "كل دولة بالحلف تعرف ذلك. كما أن روسيا تعرف ذلك جيدا، الهجوم على أي دولة هو هجوم على جميع الدول".

والتقى بايدن بنظيره البولندي أندريه دودا لبحث الجهود الجماعية لدعم أوكرانيا والثناء على بولندا لمساعدتها الولايات المتحدة ودولا أخرى في تسهيل توصيل المساعدات العسكرية والإنسانية.

ووصل بايدن إلى وارسو في وقت متأخر الإثنين الماضي بعد زيارة مفاجئة لكييف حيث التقى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يسعى للحصول على مزيد من الأسلحة مع استعداده لمهاجمة الروس في الربيع.