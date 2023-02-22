من قلب المعركة: وهوروديتشني تعني "ولادة الله" بالأوكرانية تحولت إلى قرية أشباح

موفدنا أدهم حبيب الله يتجول في قرية بوهوروديتشني الأوكرانية التي هجرها سكانها بسبب الحرب وتحولت إلى قرية أشباح

تترك الحروب قصصا تبدو مثيرة وغريبة بتفاصيلها حتى تسجل بصفحات التاريخ.

دائما ما يتم الحديث عن صمود المدن الكبيرة وحماية العواصم من سقوطها على يد المحتل أو الغزاة إن صح التعبير، لكن أحيانا ما يكشف لك ميدان المعركة قصص بلدات صغيرة لكنها تجسد قصة صمود كبيرة رغم دمارها .

في إقليم دونيتسك وعلى بعد كليومترات من كراماتورسك، تقع قرية بوهوروديتشني الجميلة التي تطل على نهر يسير بين ضفافها، لم يتبق منها حجر على حجر حتى تحولت إلى قرية أشباح بحجم الدمار الهائل.

قرابة 800 شخص سكنوا في هذه القرية قبل الحرب منهم من قتلوا ومنهم من فروا لكن القصة الحقيقة هي ببقاء ستة أشخاص فقط داخل القرية.

يروي لنا يورا بونرينكو يبلغ من العمر 52 عاما وهو من سكان القرية عاد إليها بعد أن غادرها خلال القصف ويقول يورا أن الله حمى زوجته وابنتيه عندما غادرا للبحث عن عمل قبل اندلاع الحرب بأربعة أيام إلى كييف ويأمل في أن يعودوا إليه مرة أخرى في بيتهم رغم دمار القرية .

وعندما غصنا في تفاصيل القرية أكثر مع من تبقى في المكان اكتشفنا أن بوهوروديتشني تعني "هنا ولد الله " كما يرويها سكان البلدة.

شهدت القرية معارك عنيفة بين الجيشين الأوكراني والروسي ، في شهر أيار/مايو من العام الماضي سيطرت القوات الروسية على القرية بعد اشتباكات عنيفة، ولم تتوقف الاشتباكات طيلة أشهر عديدة حتى استطاع الجيش الأوكراني إعادة السيطرة عليها بحلوا شهر أيلول /سبتمبر 2022 .

دمار هائل ولم يتبق من القرية سوى حجارتها وعلى جدران الكنيسة باللون الأزرق رصاص دمر المكان وصاروخ أسقط ذهبها العالي أرضا فلم يتبقى منها سوى ذكريات الأطفال وعلم أوكراني على مدخل القرية.

adham habiballah/i24NEWS قرية بوهوروديتشني الأوكرانية التي هجرها سكانها بسبب الحرب وتحولت الى قرية أشباح

adham habiballah/i24NEWS قرية بوهوروديتشني الأوكرانية التي هجرها سكانها بسبب الحرب وتحولت الى قرية أشباح

adham habiballah/i24NEWS قرية بوهوروديتشني الأوكرانية التي هجرها سكانها بسبب الحرب وتحولت الى قرية أشباح