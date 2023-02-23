استقبال اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا كلف 500 مليون يورو خلال عام من الحرب

استقبلت فرنسا أكثر من مئة ألف أوكراني "80 بالمئة منهم من النساء"، وذكرت وزارة الداخلية الخميس أنها سلمت "تصاريح مؤقتة للإقامة" لـ87928 أوكرانيا

كلف استقبال اللاجئين الأوكرانيين فرنسا نحو 500 مليون يورو على ما صرحت وزارة الداخلية الفرنسية الخميس، وتحديدا لتقديم المأوى والمساعدات لنحو مئة ألف منهم على أراضي البلاد، بعد عام على بدء النزاع في أوكرانيا.

منذ ان بدأت في 24 شباط/فبراير الحرب التي أدت إلى أكبر حركة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أنفقت فرنسا أكثر من 490 مليون يورو من أجل "خطة استقبال غير مسبوقة"، على حد تعبير وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس إن حوالي 220 مليون يورو أنفقت "في إطار المساعدات المخصصة للمستفيدين من الحماية المؤقتة" الممنوحة للأوكرانيين، ونحو 260 مليون يورو "للإيواء" و10,1 ملايين "للإقامة النهارية والنقل".

ويشمل "الإيواء" الذي خصص له نصف المبلغ استضافة النازحين من أوكرانيا في فنادق ومراكز عطلات محددة وأماكن الإقامة الطارئة التي تم تعبئتها - ثلاثون ألفا في ذروة الأزمة في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2022 - أو حتى "غرف ملحقة بمنازل" خصصت للاستقبال في كل مكان في فرنسا.

وقالت وزارة الإسكان الفرنسية لوكالة فرانس برس الأربعاء إن نحو 900 أسرة فرنسية فتحت أذرعها لاستقبال الأوكرانيين، تلقت مساعدة مالية من الدولة للسكن التضامني، بلغ مجموعها 786 ألفا و285 يورو.

وبين 10 آذار/مارس 2022 و30 كانون الثاني/يناير 2023، استقبلت فرنسا أكثر من مئة ألف أوكراني "80 بالمئة منهم من النساء"، كما ذكرت وزارة الداخلية الخميس موضحة أنها سلمت "تصاريح مؤقتة للإقامة" لـ87928 أوكرانيا بالغا- لا يشمل الرقم الأطفال - خلال هذه الفترة.

وتصاريح الإقامة هذه صالحة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وتسمح للأوكرانيين بالاستقرار في فرنسا في وضع عادي من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ والاستفادة من الحقوق الاجتماعية المنطوية على ذلك.