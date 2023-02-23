الأمم المتحدة تحيي الذكرى الأولى للحرب الأوكرانية بقرار 'يدخل التاريخ'

ندد غوتيريش بالغزو الروسي وقال إن الميثاق "لا لبس فيه" ، مستشهدا بما يلي: "يجب على جميع الأعضاء الامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة

بمناسبة مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا، اتخذت الأمم المتحدة استعداداتها للتصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا على ما اعتبرته الولايات المتحدة أنه "سيدخل التاريخ".

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد أمام الجمعية العامة "سنرى موقف دول العالم من مسألة السلام في أوكرانيا".

وبدا أن الجمعية العامة عازمة على تبني قرار يوم الخميس قدمته أوكرانيا وأنصارها يشدد على "الحاجة للتوصل بأسرع ما يمكن إلى سلام شامل وعادل ودائم" بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالغزو الروسي وقال إن الميثاق "لا لبس فيه"، مستشهدا بما يلي: "يجب على جميع الأعضاء الامتناع في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة".

في غضون ذلك، شددت إسرائيل على أهمية إدانة التعاون العسكري الوثيق بين روسيا وإيران، على ضوء تزويد الجمهورية الإسلامية بالذخيرة لهجوم موسكو على جارتها.

وقال جلعاد اردان سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة "أوكرانيا كانت ساحة اختبار بالنسبة لإيران." يتم الآن بيع أسلحتها إلى بعض أخطر الجهات الدولية الفاعلة. إذا كان هذا هو ما يبدو عليه التهديد الإيراني اليوم، فلا يمكنني حقاً أن أتخيل كيف سيكون إذا أصبحت إيران دولة عتبة نووية ".

لقد حان الوقت ليس فقط ليصحو المجتمع الدولي بل للعمل ضد التهديد الإيراني. وأضاف أردان "يجب وقف إيران".