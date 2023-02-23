من قلب المعركة: كييف تحافظ على حياة طبيعية مع مرور عام على مواصلة الحرب

مرـاسلنا أدهم حبيب الله في أوكرانيا يغطي تطورات الحرب مع مرور عام على مواصلتها

حياة طبيعية في العاصمة الأوكرانية كييف بعد عام على الحرب وتزامنا مع سنوية اندلاعها في الرابع والعشرين من شباط /فبراير العام الماضي .

تركت الأيام الاولى من الحرب أثرا على العاصمة وتسببت بصدمة كبيرة أدت إلى نزوح غالبية سكانها والتي يتجاوز عددها حاجز ثلاثة ملايين نسمة

في العام الماضي كنا نقف هنا في هذا المكان عند مدخل الفندق وسط المدينة ، كانت خالية من السكان في شوارعها وكانت مداخل كييف مغلقة مع وقوف الجيش الروسي على اعتابها يحاول السيطرة عليها ، وخلال تغطيتي العام الماضي من العاصمة استصعب علينا الخروج مدة يوم كامل بسبب وجود الجيش الروسي على المداخل الرئيسة .

تبدل الحال بمرور عام على الحرب ، هنا ومن نفس المكان والفندق عادت الحياة أدراجها وطبيعتها وباتت المعارك تتمركز في شرقي أوكرانيا ما يتعارض مع الحالة التي يعيشها سكان مناطق أخرى حتى ننسى سريعا أن الحرب قائمة ولكن بين الحين والأخر تسمع صافرات الأنذار بسبب اطلاق القوات الروسية صواريخ لكن العاصمة باتت محصنة بفعل وجود الدفاعات الجوية .

adham habiballah/i24NEWS الحياة طبيعية في كييف مع مواصلة الحرب في أوكرانيا

بين هذا وذاك لا تزال الكتل الفلاذية والاسلاك الشائكة وأكياس التراب على حافة الطريق تأهبا لأي سيناريو مرتقب تزامنا مع سنوية الحرب فالمعركة لم تنتهي بعد كما يروي لنا أحد الأوكرانيين فحتى اللحظة لم ينتهي نظام حظر التجول في العاصمة لكنه. اقتصر من الساعة 23:00 حتى الساعة 05:00 صباحا .

تزامنا مع ذلك يتوافد الساسة الغربيون إلى كييف في خطوة لتعزيز الدعم المتواصل ضد روسيا ، فبعد زيارة مفاجئة للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل عدة أيام وسبقها زيارة هي الأولى لوزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين ، وصل اليوم الرئيس الإسباني بيدرو سانتشيز بزيارة غير معلنة التقى خلالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي متعهدا بإرسال المزيد من المساعدات إذا لزم الأمر.

adham habiballah/i24NEWS الحياة طبيعية في كييف مع مواصلة الحرب في أوكرانيا

adham habiballah/i24NEWS الحياة في كييف مع مرور عام على الحرب في أوكرانيا