الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بانسحاب "فوري" للقوات الروسية من أوكرانيا

حصل القرار على تأييد 141 صوتا مقابل اعتراض سبعة أصوات، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار، اليوم الخميس، بالانسحاب الـ"فوري بدون شروط" للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام "عادل ودائم" عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو، وحصل القرار على تأييد 141 صوتا مقابل اعتراض سبعة أصوات، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند.

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، قد قال في وقت سابق من، اليوم الخميس، من منصة قاعة الجمعية العامة في أول أيام النقاشات، أمس الأربعاء، "إنني أناشدكم: هذه لحظة حاسمة لإظهار الدعم والوحدة والتضامن"وأضاف "لم يكن الخط الفاصل بين الخير والشر واضحا في التاريخ الحديث كما هو اليوم. دولة تريد البقاء وأخرى تريد القتل والتدمير". من المتوقع أن يتم التصويت بعد النقاشات التي استؤنفت في الساعة العاشرة صباحًا (15,00 ت غ) الخميس.

واعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نشرت، مساء اليوم الخميس، أن من "المحتمل" محاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام المحكمة الجنائية الدولية.وقالت كاترين كولونا "نعمل مع المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي بأسره حتى لا يفلت المنفذون والمسؤولون عن الحرب من العقاب"، مضيفة أن المحكمة الجنائية الدولية يمكن أن توجه تهما "إلى أعلى مستوى" من القادة في الدولة الروسية.كما أشارت إلى أن هذه المحكمة سبق أن وجهت اتهامات إلى رؤساء دول.

وتابعت كولونا "لا أستطيع أن أتوقع إن كان ذلك سيحصل لفلاديمير بوتين، لكنه احتمال إذا تم إثبات الحقائق والمسؤوليات".وتستعد فرنسا لإرسال مختبر متنقل ثانٍ لتحليل الحمض النووي إلى أوكرانيا، بهدف إجراء التحقيقات بسرعة أكبر وجمع أدلة قيّمة للمحاكمات المستقبلية، حسب ما صرح مصدر دبلوماسي فرنسي لصحافيين.

وفي الذكرى الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا، كشفت كييف، اليوم الخميس، عن ورقة نقدية تذكارية جديدة، ويظهر على أحد جانبي الورقة النقدية من فئة 20 هريفنيا (0.54 دولار) 3 جنود يرفعون علم البلاد، بينما يوجد على الجانب الآخر صورة يدين مقيدتين بشريط.

وقال محافظ البنك الوطني الأوكراني أندريه بيشني خلال عرض بالبنك المركزي في كييف "بمناسبة الذكرى السنوية للحرب، قررنا إصدار ورقة نقدية تذكارية تصور عاما من المشاعر والأنماط والأشياء المميزة على قطعة صغيرة من الورق".