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الولايات المتحدة تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار

i24news

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تُظهر هذه الصورة التي التقطت في 28 أغسطس 2022 مبنى مدمرًا في ماريوبول وسط العمل العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا.
STRINGER / AFPتُظهر هذه الصورة التي التقطت في 28 أغسطس 2022 مبنى مدمرًا في ماريوبول وسط العمل العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا.

بايدن وعد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما التقاه في كييف بـ"مزيد من المدفعية والمزيد من الذخيرة والمزيد من راجمات هايمارس

أعلن البيت الأبيض أنّ واشنطن ستقدّم لكييف حزمة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة ملياري دولار، وذلك عشيّة مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان لشبكة سي إن إن" الإخبارية إنّ "الولايات المتحدة تعلن اليوم عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار". 

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ولم يذكر ساليفان تفاصيل عن هذه الحزمة الجديدة. ولفت المسؤول الكبير الذي رافق الرئيس جو بايدن في زيارته المفاجئة إلى كييف هذا الأسبوع إلى أنّ الإدارة الأميركية تبحث باستمرار عن سبل "تزويد أوكرانيا الأدوات التي تحتاجها للانتصار" على روسيا. 

وأضاف أنّ بايدن وعد نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عندما التقاه في كييف بـ"مزيد من المدفعية والمزيد من الذخيرة والمزيد من راجمات هايمارس".

وأوضح أنّ هذا الوعد الجديد يضاف إلى الوعود الأميركية السابقة بتزويد كييف مزيداً من العربات المدرّعة، ولاحقاً، دبّابات.

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