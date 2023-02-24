تقرير: الصين تعتزم تصنيع الطائرات المسيرة الهجومية لتستخدمها روسيا في أوكرانيا

"مفاوضات بهذا الصدد بدأت بين مسؤولين عسكريين روس وشركة تصنيع المسيّرات الصينية "شيان بينغو إنتيليجنت أفياشن تكنولوجي".

أعلنت صحيفة "دير شبيغل" الأسبوعية الألمانية، اليوم الجمعة، أن الصين تعتم بدء إنتاج الطائرات المسيرة الهجومية للجيش الروسي تمهيدا لإمكان استخدامها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن "مفاوضات بهذا الصدد بدأت بين مسؤولين عسكريين روس وشركة تصنيع المسيّرات الصينية "شيان بينغو إنتيليجنت أفياشن تكنولوجي".

وقالت الصحيفة، إن الشركة المصنعة الصينية تخطط لنقل المكونات والمعرفة إلى روسيا لتبدأ إنتاج هذه المسيّرات محليًا، ونقلت عن "بينغو" قولها إنها جاهزة لإنتاج 100 طائرة بدون طيار من نوع "زد تي-180" واختبارها وتسليمها بحلول نيسان/أبريل المقبل إلى وزارة الدفاع الروسية. وأضافت الصحيفة أنّ ذلك قد يسمح لموسكو نفسها بإنتاج 100 طائرة مسيّرة شهريًا.

وتُشبه هذه الطائرات المسيّرة، المسيّرات من طراز شاهد 136 الإيرانية الصنع، وفقًا لخبراء عسكريين قابلتهم الصحيفة، وقادرة على حمل شحنة متفجرات يراوح وزنها بين 35 و50 كيلوغرامًا.

ووفقًا للصحيفة الألمانية، خططت شركة صينية أخرى، يسيطر عليها الجيش،العام المنصرم، لإمداد روسيا بقطع غيار لطائراتها المقاتلة، ولا سيما من طراز سو-27، تحت غطاء تصدير معدات للاستخدام المدني.

ولم تردّ وزارة الخارجية الصينية بشكل مباشر على سؤال دير شبيغل بشأن المعلومات التي أوردتها الصحيفة، لكنها اعتبرت أن "الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي للتسليح في ساحة المعركة في أوكرانيا".

ومن جهته دعا المستشار الألماني أولاف شولتس مساء الخميس إلى عدم "التوهم" بشأن الصين في النزاع الأوكراني، مشيراً إلى أنها لم تنتقد الغزو الروسي لأوكرانيا أبداً حتى الآن، في ما اتهمت الولايات المتحدة الصين بالتخطيط لإمداد روسيا بالأسلحة لدعم هجومها في أوكرانيا، الامر الذي نفته بكين.