الرئيس الأوكراني لـ i24NEWS: "العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل تتحسن"

في وقت لاحق من، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي ، أكد الرئيس الأوكراني لـ i24NEWS على أن"العلاقات بين أكوكرانيا وإسرائيل في تحسن" .

في الذكرى الأولى للغزو الروسي الكامل لبلاده، بعث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي، اليوم الجمعة، برسالة إلى العالم بالتحدي لشعبه وحزن على الآلاف من الجنود الذين سقطوا، وخاطب الرجل البالغ من العمر 45 عامًا أفراد الجيش الأوكراني ومجموعة صغيرة من الشخصيات المرموقة في صباح بارد ملبد بالغيوم في ساحة آيا صوفيا في كييف، بالقرب من قبة الكاتدرائية الخضراء والذهبية، والتي تشهد على مرونة المدينة. أقول لكل أولئك الذين يقاتلون من أجل أوكرانيا، أنا فخور بكم. نحن جميعًا، كل واحد فخور بكم".

في وقت لاحق من، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي ، أكد الرئيس الأوكراني لـ i24NEWS على أن"العلاقات بين أكوكرانيا وإسرائيل في تحسن" .

وخلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى كييف، جعله زيلينسكي يفهم أن إسرائيل وأوكرانيا لديهما عدو مشترك: إيران. رداً على سؤال حول كيفية مساعدة إسرائيل لأوكرانيا في تقييد المساعدات الإيرانية لروسيا - مثل الطائرات الانتحارية بدون طيار - قال زيلينسكي لـ i24NEWS: "لدي جميع الإجابات على السؤال ، لكن للأسف لا أستطيع. شاركهم هنا. لا يمكنني تعريض تحسين العلاقات بين أوكرانيا وأوكرانيا للخطر. إسرائيل."

لا يزال زيلنسكي يتمتع بشعبية كبيرة في أوكرانيا. يتواصل مع السكان من خلال الرسائل اليومية المسجلة على هاتف ذكي ويحاول الحفاظ على الدعم الدولي من خلال الحصول على الأموال والأسلحة. بالإضافة إلى ذلك ، سجل في هذه الذكرى خطابًا خاصًا لمدة 15 دقيقة تقريبًا بعنوان "عام المناعة" ، أقسم فيه على هزيمة العدو.وقال: "قبل عام من اليوم، في نفس المكان، قرابة الساعة السابعة صباحًا، خاطبتكم ببيان موجز استمر 67 ثانية فقط"، مستذكراً اليوم الأول لما أصبح أسوأ صراع في العالم. أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

واعتبر زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن انتصار بلاده على روسيا يمكن تحقيقه هذا العام إذا وفى شركاؤه الغربيون بوعودهم على صعيد المساعدة العسكرية، وقال في مؤتمر صحافي في الذكرى الأولى للحرب، "إذا وفى الشركاء بوعودهم واحترموا المهل، فإن انتصاراً محتماً ينتظرنا. أريد حقاً أن يحصل ذلك هذا العام" وأعرب عن رغبته في تحقيق تقارب مع دول أفريقيا وأميركا اللاتينية، وهما منطقتان لا يزال نفوذ موسكو فيهما قوياً.

واعتبر زيلينسكي أن "من الضروري العمل" مع الصين سعياً إلى إيجاد حل للنزاع مع روسيا، وذلك بعدما عرضت بكين خطة سلام من 12 نقطة. وقال إن في الوثيقة التي قدمتها الصين، "يبدو بالنسبة لي أن هناك احتراماً لوحدة أراضينا، ولأمور تتصل بالأمن. علينا أن نعمل مع الصين على هذه النقطة"، مضيفاً، "أعتقد أن الصين كشفت عما تفكر فيه. الصين بدأت بالحديث عن أوكرانيا، وهذا ليس أمراً سيئاً".