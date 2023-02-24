واشنطن بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع تفرض حزمة عقوبات واسعة على روسيا

بتهم المساعدة في الالتفاف على العقوبات عبر تزويد موسكو معدات عسكرية، وتُعرف الجهات الفاعلة المستهدَفة بالعقوبات بأنّها تلجأ إلى البنوك

أعلنت واشنطن الجمعة بالتعاون مع حلفائها في مجموعة السبع، حزمة عقوبات واسعة على روسيا، بعد عام على بدء غزو أوكرانيا، وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنّها "إحدى أهم الخطوات على صعيد العقوبات" منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

واستهدفت واشنطن شركات وأفراداً روساً في قطاعات المعادن والمناجم والمعدات العسكرية وأشباه الموصلات، إضافة إلى ثلاثين فرداً وشركة في دول أوروبية، سويسرا وإيطاليا وألمانيا ومالطا وبلغاريا، متهمين بالمساعدة في الالتفاف على العقوبات عبر تزويد موسكو معدات عسكرية.وأوضحت الوزارة "تُعرف الجهات الفاعلة المستهدَفة بالعقوبات بأنّها تلجأ إلى البنوك الأصغر وأيضاً الى شركات إدارة الثروات لمحاولة التهرّب من العقوبات، بينما تبحث روسيا عن سبُل جديدة من أجل الوصول إلى النظام المالي الدولي".

واستُهدف رجل الأعمال الإيطالي السويسري وولتر موريتي بشكل خاص بالعقوبات، إذ يُتهم بتزويد أجهزة الاستخبارات الروسية والجيش تكنولوجيات غربية ومعدّات. وبينما تخضع كبرى المصارف الروسية لعقوبات أميركية ودولية، استهدفت وزارة الخزانة حوالى عشرة مؤسسات مالية إضافية، بينها بنك "كريديت أوف موسكو"، الذي يعدّ "واحداً من أكبر عشرة بنوك من حيث قيمة الأصول".

وأعلن البيت الأبيض هذه العقوبات الجديدة في وقت سابق من ،اليوم الجمعة، وتهدف إلى توجيه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي والحدّ من وصول موسكو إلى تكنولوجيات حسّاسة مثل أشباه الموصلات.

وقالت وزارة الخزانة في بيانها "هذه الإجراءات اتُخذت بالتنسيق مع مجموعة السبع". وتشمل قائمة الدول بالإضافة إلى الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وكندا، ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.في هذه الأثناء، أعاقت وارسو تبنّي حزمة عقوبات أوروبية الجمعة، معتبرة أنّها "ناعمة جداً، ضعيفة جداً".

وفي السياق قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إنّ "العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير والرسوم الجمركية التي تمّ الإعلان عنها هذا الأسبوع بالتنسيق مع مجموعة السبع تُظهر أنّنا سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا". وأضاف أنّ الهدف هو "زيادة الضغط على الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، وجعل شنّ حربه الوحشية أكثر صعوبة عليه و(الاستمرار) في إضعاف قدرة الاقتصاد الروسي على تغذية العدوان".

وفرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على وزراء ومحافظين ومسؤولين آخرين، كما اتخذت إجراءات لتقييد منح التأشيرات ضدّ 1219 من أفراد الجيش الروسي.

وأعلنت وزارة التجارة عن تعرفات جمركية إضافية وحظر صادرات. وفي السياق، زادت رسوم استيراد الألمنيوم الروسي إلى 270 في المئة، بينما كانت روسيا خلال الأشهر الـ12 الماضية خامس مصدر للألمنيوم المستورد في الولايات المتحدة، في انخفاض تدريجي منذ غزو أوكرانيا.