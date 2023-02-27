وزير الخارجية السعودي يزور أوكرانيا ويعلن دعمها بـ410 ملايين دولار

قال الرئيس الأوكراني، إن زيارة وزير الخارجية السعودي "ستوفر زخماً جديداً بين البلدين ونشكره على دعم بلاده للسلام ولسيادة أوكرانيا"

في زيارة هي الأولى لمسؤول سعودي منذ بدء الحرب قبل عام تقريباً، زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أمس الأحد، العاصمة الأوكرانية كييف، والتقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وأكد أن "بلاده حريصة على إنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية سلمياً وتبحث فرص التسوية مع جميع الأطراف".

وقال وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام، من كييف، إن "الزيارة ركزت على تخفيف المعاناة عن الشعب الأوكراني، معلناً تقديم بلاده حزمتي مساعدات بقيمة 410 ملايين دولار لأوكرانيا".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني، إن زيارة وزير الخارجية السعودي "ستوفر زخماً جديداً بين البلدين ونشكره على دعم بلاده للسلام ولسيادة أوكرانيا".

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، استعرض زيلينسكي مع الأمير فيصل، خلال لقائهما، "العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن بلاده تعول على دعم السعودية لعملية السلام، وكان لها دور ووساطة في تحرير 10 أسرى حرب، مضيفاً أن المملكة "تعرضت مواقعها النفطية لاعتداء من المسيرات الإيرانية، ونحن يومياً نتعرض لها في أوكرانيا".

ومن جانب آخر، قررت الجزائر إعادة فتح سفارتها في كييف، المغلقة منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أكثر من عام، بحسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية، أمس الأحد.

وجاء في البيان: "قررت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج إعادة فتح سفارتها في كييف؛ للحفاظ على مصالح الدولة الجزائرية في هذا البلد، ومصالح الجالية الوطنية"، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع البيان أنّه "سيرأس السفارة الجزائرية في كييف، التي تجمدت أنشطتها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد، القائم بالأعمال"، مشيراً إلى أن "هذا القرار سيتم تطبيقه في أقرب وقت ممكن".