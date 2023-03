بلينكين في كازاخستان لتوثيق العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل حرب أوكرانيا

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى كازاخستان يوم الاثنين في زيارة تهدف إلى تعزيز دور الولايات المتحدة في آسيا الوسطى، حيث أثار غزو أوكرانيا من قبل جارتها العملاقة روسيا مخاوف في دول الاتحاد السوفيتي السابق.

واستقبل المسؤولون الكازاخستانيون الدبلوماسي الأمريكي الكبير بعد منتصف الليل بدرجات حرارة تحت الصفر على مدرج تعصف به الرياح في العاصمة أستانا، حيث سيلتقي برئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم الثلاثاء قبل أن يتوجه إلى أوزبكستان.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه سيلتقي في أستانا بوزراء خارجية جمهوريات الاتحاد السوفياتي الخمس السابقة في آسيا الوسطى، والتي تشمل أيضًا قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان. وتتسم هذه الرحلة بوصول أكبر مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى آسيا الوسطى وتأتي بعد أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، التي تلقت مليارات الدولارات من الدعم الغربي.