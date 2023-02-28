بلينكين في كازاخستان لتوثيق العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل حرب أوكرانيا

استُقبل الدبلوماسي الأمريكي بعد منتصف الليل بدرجات حرارة تحت الصفر في العاصمة أستانا، حيث سيلتقي برئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قبل أن يتوجه إلى أوزبكستان

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى كازاخستان يوم الاثنين في زيارة تهدف إلى تعزيز دور الولايات المتحدة في آسيا الوسطى، حيث أثار غزو أوكرانيا من قبل جارتها العملاقة روسيا مخاوف في دول الاتحاد السوفيتي السابق.

واستقبل المسؤولون الكازاخستانيون الدبلوماسي الأمريكي الكبير بعد منتصف الليل بدرجات حرارة تحت الصفر على مدرج تعصف به الرياح في العاصمة أستانا، حيث سيلتقي برئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم الثلاثاء قبل أن يتوجه إلى أوزبكستان.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه سيلتقي في أستانا بوزراء خارجية جمهوريات الاتحاد السوفياتي الخمس السابقة في آسيا الوسطى، والتي تشمل أيضًا قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان. وتتسم هذه الرحلة بوصول أكبر مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى آسيا الوسطى وتأتي بعد أيام من الذكرى الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، التي تلقت مليارات الدولارات من الدعم الغربي.

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ترتبط دول آسيا الوسطى بعلاقات أمنية واقتصادية طويلة الأمد مع روسيا، لكن على عكس زميلتها بيلاروسيا السوفيتية السابقة، لم تلتف وراء موسكو بشأن الحرب. جميع دول آسيا الوسطى الخمس امتنعت عن التصويت أو لم تصوت الأسبوع الماضي على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب موسكو بالانسحاب من أوكرانيا.

رحبت كازاخستان - التي لديها أطول حدود برية مع روسيا - بالروس الفارين من الخدمة العسكرية ودعت إلى حل دبلوماسي للحرب يحترم القانون الدولي. تحدث توكاييف مؤخرًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رغم أنه زار بوتين العام الماضي لإعادة تأكيد العلاقات.

وبعد آسيا الوسطى، سيتوجه بلينكين إلى نيودلهي لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين. ومن المتوقع أن يتجنب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، لا سيما أن واشنطن مقتنعة بأن موسكو ليست صادقة بخصوص حل تفاوضي.