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تقرير: روسيا تجند نشطاء فتحاويين من المخيمات الفلسطينية في لبنان للقتال في أوكرانيا

i24news

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جنود روس في اللاذقية بسوريا
AFPجنود روس في اللاذقية بسوريا

وبحسب التقرير فإن حزب الله أرسل إلى أوكرانيا مقاتلين مدربين على تشغيل الطائرات المسيرة بالتنسيق مع إيران.

في الوقت الذي يستبعد محللون أن تكون روسيا بحاجة إلى مرتزقة يعملون إلى جانبها في القتال في أوكرانيا لا سيما على وقع قرارها تعميم التجنيد الجزئي على مواطنيها، أشار تقرير صحافي الثلاثاء إلى أن روسيا تعمل على تجيند مرتزقة من مخيم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على ما جاء في تقرير في موقع "ميديا لاين" الأمريكي.

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ويشير التقرير وفق مصدر لبناني طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن عاملي السفارة الفلسطينية في لبنان يتواصلون بالتنسيق مع قيادات في حزب الله مع نشطاء في حركة فتح لهذا الغرض حيث يعرضون عليهم مئات الدولارات لقاء الانتظام في أعمال قتالية في صفوف الفرق الروسية المقاتلة في أوكرانيا، على ما كشف تقرير في يسرائيل هيوم الثلاثاء. 

وللتحايل على مسألة الرقابة، تم اختيار الأشخاص الذين ولدوا قبل عام 1969 على أساس أن اولئك لم يتم تسجيلهم في سجل السكان اللبناني. وذهب التقرير أيضا إلى التأكيد على أن حزب الله يرسل إلى أوكرانيا مقاتلين مدربين على تشغيل الطائرات المسيرة بالتنسيق مع إيران. 

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