ستولتنبرغ: أوكرانيا "ستصبح عضوا" في حلف شمالي الأطلسي لكن "على المدى الطويل"

ينس ستولتنبرغ:"دول حلف شمال الأطلسي موافقة على أن تصبح أوكرانيا عضواً في التحالف، لكن في الوقت ذاته هذا احتمال على المدى الطويل"،

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال زيارته لفنلندا، اليوم الثلاثاء، أنّ "أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف لكن على المدى الطويل"،وقال إن "دول حلف شمال الأطلسي موافقة على أن تصبح أوكرانيا عضواً في التحالف، لكن في الوقت ذاته هذا احتمال على المدى الطويل"، داعياً إلى بناء "إطار" لتجنّب أيّ غزو جديد في المستقبل، في الوقت الذي تطلب فيه كييف الانضمام إلى الناتو في مواجهة الغزو الروسي.

وأكد ينس على أن "المسألة الآن هي ضمان بقاء أوكرانيا بلدا مستقلا وذات سيادة ولهذا يجب علينا دعم أوكرانيا".وتابع "حرب الرئيس (فلاديمير) بوتين في أوكرانيا مستمرة وليس هناك ما يشير إلى أنه سيغير خططه. يريد السيطرة على أوكرانيا ولا يستعد للسلام بل لمزيد من الحرب".وصرح إلى جانب رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين "نحتاج أيضا إلى إيجاد أطر تضمن عدم قيام الرئيس بوتين وروسيا بغزو أوكرانيا مجددا".

وبالنسبة إلى ستولتنبرغ، فإن "الوقت حان" لأن تصادق أنقرة وبودابست على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.شدد ستولتنبرغ على أن "فنلندا والسويد أوفتا تعهداتهما بموجب اتفاقهما الثلاثي مع تركيا في حزيران/يونيو الماضي في مدريد".

وتعتبر تركيا والمجر البلدان الوحيدان من بين 30 عضوا في الناتو اللذان لم يوافقا بعد على عضوية هذين البلدين الاسكندنافيين في التحالف.