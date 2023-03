بلينكن ولافروف يجتمعان لأول مرة منذ بداية الحرب في أوكرانيا

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لفترة وجيزة في نيودلهي الخميس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أول لقاء من نوعه منذ بدء الحرب في أوكرانيا قبل عام، على ما أفاد مسؤول أميركي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن بلينكن أبلغ لافروف على هامش محادثات مجموعة العشرين، بالتزام الولايات المتحدة بدعم أوكرانيا، وضغط على روسيا للتراجع عن قرارها بتعليق معاهدة ستارت النووية الجديدة.

كما أراد "إرسال هذه الرسالة مباشرة" وحث روسيا على التواصل مع كييف على أساس المطالب التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال المسؤول "نحن دائما نأمل في أن يتراجع الروس عن قرارهم ويظهروا استعدادا للانخراط في عملية دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى سلام عادل ودائم". وأضاف "لكنني لن أقول إنه بخروجي من هذا اللقاء كان هناك أي توقع بأن الأمور ستتغير في المدى القريب".