الرئيس الأميركي والمستشار الألماني يتوعدان روسيا بدفع ثمن الحرب في أوكرانيا

شكر الرئيس الأمريكي الزعيم الألماني على "قيادته القوية والثابتة" ودعمه لأوكرانيا. وقال شولتس إن "من المهم إثبات أن الحلفاء سيدعمون كييف مهما استغرق الأمر

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس، بمواصلة جعل روسيا تدفع ثمن الحرب في أوكرانيا التي دخلت الآن عامها الثاني وذلك في الوقت الذي قال فيه مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن "أي أسلحة تقدمها الصين لروسيا ستؤدي إلى فرض عقوبات".

وكشف مسؤول كبير في الإدارة أن "الجانبان عقدا اجتماعا خاصا في المكتب البيضاوي استمر أكثر من ساعة. وركز نقاشهم على أهمية استمرار "التضامن العالمي" مع شعب أوكرانيا والجهود المستمرة لتوفير الأمن والمساعدة الإنسانية والاقتصادية والسياسية لأوكرانيا".

وشكرالرئيس الأمريكي الزعيم الألماني على "قيادته القوية والثابتة" ودعمه لأوكرانيا. وقال شولتس إن "من المهم إثبات أن الحلفاء سيدعمون كييف مهما استغرق الأمر وما دام كان ذلك ضروريا".

وقال مسؤولون أميركيون قبل الاجتماع إن نقاط المناقشة تشمل حالة الحرب وكيفية الرد إذا قدمت الصين مساعدات عسكرية لروسيا.

وكانت زيارة شولتس القصيرة التي استغرقت يوما واحدا ثاني زيارة يقوم بها للبيت الأبيض منذ توليه منصبه في ديسمبر/كانون الأوّل 2021. كما التقى مستشار الأمن القومي الأميريكي مع نظيره الألماني على انفراد.