حاخام خيرسون الأوكراني يعود إلى المدينة المحررة

وقال الحاخام "لقد وصلت نحن هنا بجوار الكنيس. إخساس رائع! أنا متحمس جدا"، وأضاف وهو جد مسرور: "الحمد لله ، نحن بأمان وعافية وهذا يوم هادئ".

قام الحاخام الإسرائيلي يوسف إسحاق وولف، أمس الثلاثاء، بنشر مقطع فيديو يؤكد عودته إلى مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا بعد أشهر من تحريرها من الغزو الروسي.

ويظهر الحاخام في الفيديو وهو يقف أمام كنيس خيرسون مرتديًا خوذة وسترة واقية ويمتدح الهدوء الذي يمثل مناسبة غير عادية للمدينة التي لا تزال تتعرض لقصف مكثف من القوات الروسية.

وقال الحاخام "لقد وصلت نحن هنا بجوار الكنيس. إخساس رائع! أنا متحمس جدا"، وأضاف وهو جد مسرور: "الحمد لله ، نحن بأمان وعافية وهذا يوم هادئ".

وتعتبر عودة الحاخام ذات أهمية خاصة بالنظر إلى أنه أخبر صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول، أن "السلطات الأوكرانية اتهمته بالخيانة وأنه أُجبر على الفرار إلى ألمانيا"، الحاخام، الذي خدم في أوكرانيا لما يقرب من 30 عامًا، كان من بين أولئك الذين قرروا البقاء في المدينة المحتلة عندما استولى الجيش الروسي عليها في مارس/آذار الماضي.

حتى مع مرور الدبابات الروسية عبر خيرسون، استمر وولف في توفير الغذاء والدواء لأعضاء الجالية اليهودية المحلية، بل ونظم احتفال عيد الفور. ووصفت حركة حباد، التي ينتمي إليها الحاخام، وولف بأنه "بطل حقيقي للشعب اليهودي ومن أجل أصحاب الضمير الصالح في كل مكان".

ومع ذلك، بعد أن استعاد الجيش الأوكراني المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، ورد أنه اتهم بالتعاون مع المحتلين للسماح للجنود الروس من أصل يهودي بالصلاة في الكنيس. لم يتضح بعد ما إذا كانت التهم الموجهة إلى وولف قد أسقطت مما سمح له بالعودة إلى خيرسون.