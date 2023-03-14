محكمة الجنايات الدولية تفتح ملف جرائم حرب ضد روسيا

قال خان، الذي نشر صورة له بجوار أسرّة فارغة، إنه زار منزلاً للأطفال في جنوب أوكرانيا كان "فارغًا، نتيجة لترحيل مزعوم للأطفال من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي"

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الاثنين أن المحكمة الجنائية الدولية ستفتح قضيتين ضد مسؤولين روس بغزو أوكرانيا. وقالت وكالة الأنباء الأمريكية إن الحالة الأولى ستتعلق بمزاعم اختطاف روسيا لأطفال أوكرانيين، تم إرسالهم بعد ذلك إلى معسكرات التبني أو إعادة التعليم.

القضية الثانية ضد روسيا ستركز على الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية مثل محطات الطاقة ومحطات إنتاج المياه من قبل القوات الروسية بالصواريخ. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين أن المحكمة ستصدر أوامر اعتقال بحق عدة أفراد. ومع ذلك، لم تقدم الصحيفة تفاصيل حول من سيتم توجيه الاتهام إليه.

فتحت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي تحقيقًا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا بعد أيام قليلة من الغزو الروسي في 24 فبراير / شباط 2022.

ANATOLII STEPANOV / AFP

مبنى دمر جزئياً جراء القصف الروسي على بلدة كوبيانسك الأوكرانية ، منطقة خاركيف ، أوكرانيا.

قال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، بعد زيارة لأوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر، إن عمليات الاختطاف المزعومة للأطفال "يجري التحقيق فيها على سبيل الأولوية من قبل مكتبي".

وقال في بيان الأسبوع الماضي "لا يمكن معاملة الأطفال على أنهم غنائم حرب". وقال خان، الذي نشر صورة له بجوار أسرّة فارغة، إنه زار منزلاً للأطفال في جنوب أوكرانيا كان "فارغًا، نتيجة لترحيل مزعوم للأطفال من أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي" أو مناطق محتلة أخرى.

وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بيانه أن لديه "إحساسًا بأن الزخم نحو العدالة آخذ في الازدياد". وسبق أن وصف خان أوكرانيا بأنها "مسرح جريمة" وزار أيضا بلدة بوتشا، بالقرب من كييف، حيث قُتل السكان على أيدي القوات الروسية.

روسيا وأوكرانيا على السواء ليستا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، لكن كييف قبلت اختصاص المحكمة وتعمل مع مكتب كريم خان. وتنفي روسيا مزاعم ارتكاب قواتها لارتكاب جرائم حرب. وذكر الخبراء أنه من غير المرجح أن تقوم بتسليم المشتبه بهم.