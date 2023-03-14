رئيس الحكومة الإسرائيلية يناقش المساعدات الإسرائيلية إلى أوكرانيا

جاء هذا على خلفية الضغوطات الأمريكية على إسرائيل لتقديم مساعدات إلى كييف

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الثلاثاء اجتماعا حول المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا لكنه لم يتخذ أي قرار بالموضوع، جاء هذا بحسب مسؤول مطلع على الموضوع لهيئة البث الرسمية "كان"، وجرى النقاش بعد قيام مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بمراجعة سياسية حول موضوع تغيير الحكومات، على خلفية الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على إسرائيل "لبذل المزيد من أجل أوكرانيا".

في ما ذكرت مصادر سياسية للقناة "13" إن الجلسة حضرها وزير الأمن ووزير الخارجية، وناقشت طلبات وصلت خلال الأسابيع الأخيرة من كييف، كما تواجد في الجلسة مسؤولون أمنيون قاموا برصد الحساسيات المختلفة أمام موسكو.وجرى النقاش عشية زيارة نتنياهو الى أوكرانيا.

ويشار إلى أنه قبل شهر نقل مسؤولون أمريكيون رسالة الى مسؤولين إسرائيليين بأن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تقوم بزيادة مساعداتها إلى أوكرانيا. وطرح هذا الموضوع خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان. وقالت الولايات المتحدة إن السبب للطلب هي الدور الايراني المتزايد بالحرب وتعاونها مع روسيا.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يطرح بها الأمريكيون هذا الطلب أمام إسرائيل. حيث أنه في فترة حكومة لابيد بينيت تجنب الأمريكيون القيام بذلك، وذلك بسبب أن رئيس الحكومة يائير لابيد أدان مرات عديدة الروس. سبب ممكن بأن واشنطن تطالب بذلك الآن هو لإدراكها أن نتنياهو حذر على وجه الخصوص لعدم المساس بعلاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.