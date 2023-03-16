الرئيس البولندي: "سنسلم أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة سوفياتية التصميم من طراز ميغ-29 خلال الأيام الوشيكة"

أندريه دودا "لا تزال طائرات الميغ هذه في الخدمة في القوات الجوية البولندية. إنها في سنوات عملها الأخيرة، لكن غالبيتها لا تزال تعمل بكامل طاقتها"

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الخميس، أن بلاده ستنقل إلى أوكرانيا أربع طائرات مقاتلة سوفياتية التصميم من طراز ميغ-29 خلال الأيام الوشيكة، وأضاف "يجري إعداد وصيانة طائرات إضافية حالياً، ومن المحتمل أن يتمّ نقلها تباعاً"، وتابع "يمكننا القول إنّنا على وشك إرسال طائرات الميغ هذه إلى أوكرانيا"، مشيراً إلى أنّ "بولندا لديها حالياً أكثر من عشر طائرات ميغ ورثتها من جمهورية ألمانيا الديموقراطية السابقة".

وأكد أندريه دودا على أنه "لا تزال طائرات الميغ هذه في الخدمة في القوات الجوية البولندية. إنها في سنوات عملها الأخيرة، لكن غالبيتها لا تزال تعمل بكامل طاقتها"، ويأتي إعلان دودا بعد محادثات مع نظيره التشيكي بيتر بافيل في بولندا، والذي كان جنرالاً في حلف شمال الأطلسي، وبعدما أعلن وزير الدفاع في وقت سابق أنّ الاستخبارات البولندية قامت بتفكيك شبكة تجسّس روسية

وسيتم استبدال طائرات الميغ التي ستُنقل إلى أوكرانيا، بطائرات "اف آي - 50" الكورية الجنوبية التي اشترتها بولندا، ثمّ بطائرات "اف - 35" الأميركية.

وكان وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك صرّح في وقت سابق الخميس، بأنّ بولندا تريد نقل طائرات "ميغ-29" إلى أوكرانيا "في إطار تحالف أكبر من الدول"، ورداً على سؤال بشأن الدول الأعضاء في هذا التحالف، أشار بلاشتشاك إلى سلوفاكيا، ولكنه أضاف "بالطبع نحن منفتحون على آخرين".وقال "نريد بكل تأكيد أن ندير نشاطنا في إطار تحالف".

وكانت سلوفاكيا المجاورة لبولندا قد أعلنت العام المنصرم أنّها تريد مناقشة إرسال طائرات "ميغ-29" للمساعدة في تعويض الخسائر في مخزونات أوكرانيا الحالية.