المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي على خلفية غزو أوكرانيا

مذكرة توقيف جاءت "لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022".

أصدرت محكمة الجنايات الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة الرئاسة الروسية لحقوق الأطفال ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا "لمسؤوليته في جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022".

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن الرئيس الروسي "يتحمل المسؤولية الجنائية" عن "جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة".

وجاء في بيان أن "اليوم 17 آذار/مارس 2023، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق شخصَين في إطار الوضع في أوكرانيا: السيد فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين والسيدة ماريا أليكسييفنا لفوفا-بيلوفا"، وهي المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في روسيا.