الرئيس الروسي ونظيره الصيني سيبحثان الخطة الصينية لتسوية النزاع في أوكرانيا

والزيارة التي تستمر ثلاثة أيام هي أول زيارة دولة يقوم بها شي لروسيا التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية واقتصادية مهمة مع الصين، منذ حوالى أربع سنوات.

أشاد شي جينبينغ وفلاديمير بوتين الإثنين بمتانة شراكتهما قبل ساعات من وصول الرئيس الصيني إلى موسكو لعقد قمة مع نظيره الروسي المعزول على الساحة الدولية.

والزيارة التي تستمر ثلاثة أيام هي أول زيارة دولة يقوم بها شي لروسيا التي ترتبط بعلاقات دبلوماسية واقتصادية مهمة مع الصين، منذ حوالى أربع سنوات.

وفي مقال نشرته صحيفة روسيسكايا غازيتا الروسية، وصف الرئيس الصيني الزيارة بأنها "رحلة صداقة وتعاون وسلام" فيما ينظر الغربيون بحذر إلى العلاقة بين البلدين، وكتب شي "اتطلع إلى العمل مع الرئيس بوتين لنعتمد معا رؤية جديدة" للعلاقات الثنائية.

وكان قد أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأحد بـ"استعداد الصين للاضطلاع بدور بناء على صعيد تسوية" النزاع في أوكرانيا، وذلك في خضم جهود وساطة بين موسكو وكييف تقودها بكين.

وجاء في مقالة كتبها الرئيس الروسي لصحيفة صينية نشرها الكرملين عشية زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو "نشيد باستعداد الصين للاضطلاع بدور بناء على صعيد تسوية الأزمة" في أوكرانيا.

وأعرب بوتين عن "تقديره" لموقف الصين "المتوازن" حيال "الأحداث في أوكرانيا" ولتفهّمها خلفياتها التاريخية وأسبابها الحقيقية"، وأكد "انفتاح روسيا على تسوية للأزمة الأوكرانية بوسائل سياسية-دبلوماسية".

لكنّه شدّد على وجوب أن تعترف كييف بـ"حقائق حيوسياسية جديدة" ألا وهي ضم روسيا في الخريف الماضي أربع مناطق أوكرانيا بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضّمتها موسكو في العام 2014.

وأسف بوتين لكون الجهات التي توجّه تحذيرات لروسيا "بعيدة عن هذه الحقائق ولا مصلحة لها في البحث عن حل".

وتتحصن الصين بدورها في تسهيل استئناف العلاقات الدبلوماسية مؤخرا بين السعودية وإيران، لتطرح نفسها في موقع الوسيط في النزاع في أوكرانيا داعية إلى مفاوضات سلام بين موسكو وكييف.

وفي مقال نشرته صحيفة صينية الإثنين أثنى بوتين على "عزم الصين على لعب دور بناء في تسوية" النزاع معتبرا أن "العلاقات الروسية الصينية بلغت ذروتها التاريخية".

ويقوم شي جينبينغ بزيارته بعد أيام على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا على خلفية "الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة" منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد.