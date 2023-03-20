واشنطن تعتزم تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار والاتحاد الأوروبي يخصص لها ملياري يورو

قال أنتوني بلينكن في بيان "روسيا وحدها تستطيع إنهاء حربها اليوم. إلى حين قيامها بذلك، سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا"

أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده لتقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 350 مليون دولار تشمل ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة من طراز هايمارس، في ما وافق الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم، على تخصيص مليارَي يورو لشراء وإرسال ذخائر لأوكرانيا.

وقال أنتوني بلينكن في بيان "روسيا وحدها تستطيع إنهاء حربها اليوم. إلى حين قيامها بذلك، سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا"، وفي اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وافق التكتّل على خطة عمل من ثلاث مراحل لتزويد القوات الأوكرانية بما لا يقلّ عن مليون قذيفة من عيار 155 ملم وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي والتي اقترب بعضها من النفاد، بحسب ممثلي خمسة وفود.

وفي السياق يضع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، اللمسات الأخيرة على خطّة بقيمة ملياري يورو لتمويل مشتريات مشتركة من ذخيرة المدفعية التي تحتاجها أوكرانيا بشدّة لمواجهة هجوم القوات الروسية، وبذلك، يستجيب الاتحاد الأوروبي لنداء عاجل وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 9 مارس /أذار الجاري حيث تعمل قواته على الحد من قوتها النارية بسبب نقص الذخيرة.