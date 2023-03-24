مقتل ستة أشخاص في ضربات روسية في شرق أوكرانيا وجنوبها

ولحقت أضرار بمنازل وخطوط كهرباء وغاز من جراء القصف، على ما أكدت السلطات الأوكرانية

قتل خمسة أشخاص في ضربة روسية على مركز للمساعدة الإنسانية في بلدة بشرق أوكرانيا، فيما قتل شخص في هجوم بجنوب البلاد، على ما أعلنت السلطات الجمعة.

وقالت أجهزة الطوارئ على تلغرام إن "بلدة كوستيانتينيفكا تعرضت لقصف صاروخي خلال ليل 24 آذار/مارس. أحد الصواريخ أصاب مبنى من طابق واحد"، مضيفة أن ثلاث نساء ورجلين قتلوا في الضربة التي أصابت منطقة تبعد 25 كيلومترا غرب باخموت.

وقال مكتب المدعي العام على منصة تلغرام إن النساء اللواتي انتشلت جثثهن من تحت الأنقاض كان قد تم إجلاؤهن في السابق من مناطق باخموت وتشاسيف إيار وأوبيتني، التي تضررت بشدة من المعارك.

وقال مكتب المدعي العام إن قذيفة من راجمة روسية مضادة للطائرات من طراز إس-300 أصابت المبنى الذي يضم المركز وسقطت أخرى بجواره. وفي هجوم آخر قتلت امرأة وجرح أربعة مدنيين آخرين في قصف مدفعي على قرية بيلوزيركا بمنطقة خيرسون (جنوب) وفق مكتب المدعي العام.

ولحقت أضرار بمنازل وخطوط كهرباء وغاز من جراء القصف، على ما أكدت السلطات.