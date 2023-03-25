الأمم المتحدة تتهم أوكرانيا وروسيا بإعدام أسرى حرب "خارج نطاق القضاء"

وقالت الأمم المتحدة، إن "القوات الأوكرانية والروسية نفذت عشرات الإعدامات خارج نطاق القضاء لأسرى حرب خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا"

قامت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، بنشر تقريرا موثقا يؤكد أن كلا من روسيا وأوكرانيا قد نفذتا عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في حق أسرى من البلدين في خضم الحرب في أوكرانيا، وقال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميترو لوبينيتس إنه "فوجئ بالمزاعم ضد القوات الأوكرانية"، مشيرا إلى أنه "لم يتم إبلاغه بها مسبقا وأنه يريد معرفة الحقائق والحجج التي استند إليها التقرير".

وقالت الأمم المتحدة، إن "القوات الأوكرانية والروسية نفذت عشرات الإعدامات خارج نطاق القضاء لأسرى حرب خلال الهجوم الروسي على أوكرانيا"، وأعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر، عن "قلق كبير" حيال إعدام "25 أسير حرب روسيا" على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك "إعدام 15 أسير حرب أوكرانيا" بأيدي الروس.

وأضافت ماتيلدا بوغنر، أن "الأمم المتحدة وثقت عمليات إعدام الروس هذه التي نفذتها القوات الأوكرانية "في غالب الأحيان ... مباشرة بعد أسرهم في ساحة المعركة".

وتابعت ماتيلدا بوغنر، أن "الأمم المتحدة على علم بخمسة تحقيقات تجريها كييف وتتعلق بـ22 ضحية لكن لم نتبلغ بأي ملاحقة في حق مرتكبي هذه الجرائم".

وقالت ماتيلدا بوغنر، عن إعدام القوات المسلحة الروسية 15 أسير حرب أوكرانيا "بعيد القبض عليهم"، إن "11 من هذه العمليات نفذتها مجموعة فاغنر المسلحة الروسية".

وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 بسوء معاملة الأسرى، ما يشكل جرائم حرب.