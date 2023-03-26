بوتين: روسيا ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

"لا يوجد شيء غير عادي هنا أيضا: أولا، كانت الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. لقد نشروا منذ فترة طويلة أسلحتهم النووية التكتيكية على أراضي الدول الحليفة لهم"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء السبت ، إن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة في تموز/يوليو.

وقال بوتين للصحفي في التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين "في الأول من تموز/يوليو، سنكمل بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا"، مضيفًا أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب نشر الأسلحة النووية منذ فترة طويلة.

وقال الزعيم الروسي أيضًا إن موسكو ساعدت بالفعل بيلاروسيا في إعادة تجهيز ما لا يقل عن 10 طائرات عسكرية لحمل أسلحة نووية تكتيكية وسلمت أنظمة صواريخ إسكندر إلى مينسك التي يمكنها حمل مثل هذه الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، بدءًا من 3 نيسان/أبريل ، ستبدأ روسيا "تدريب أطقم (بيلاروسية)".

هذه هي المرة الأولى منذ منتصف التسعينيات التي تنشر فيها روسيا أسلحة نووية خارج البلاد. وبحسب بوتين، فإن هذه الخطوة لن تنتهك اتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية. ومع ذلك ، يُنظر إليها على أنها رسالة واضحة إلى الناتو وسط دعمه المتزايد لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

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كما ربط بوتين قراره بنشر الولايات المتحدة أسلحتها في أوروبا، مؤكدًا مع ذلك، أن موسكو لن تمنح مينسك السيطرة على الأسلحة.

وقال بوتين "لا يوجد شيء غير عادي هنا أيضا: أولا، كانت الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. لقد نشروا منذ فترة طويلة أسلحتهم النووية التكتيكية على أراضي الدول الحليفة لهم".

وأضاف بحسب بوتين، فإن هذه الخطوة لن تنتهك اتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية. ومع ذلك ، يُنظر إليها على أنها رسالة واضحة إلى الناتو وسط دعمه المتزايد لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.

وردت واشنطن بحذر على تصريحات بوتين قائلة إنه لا توجد مؤشرات على أن موسكو تخطط لاستخدام أسلحتها النووية. منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط (فبراير) الماضي، هدد العديد من المسؤولين الروس، بمن فيهم بوتين نفسه ، "الغرب" بضربات نووية.