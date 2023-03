بوتين: روسيا ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء السبت ، إن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا المجاورة في تموز/يوليو.

وقال بوتين للصحفي في التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين "في الأول من تموز/يوليو، سنكمل بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا"، مضيفًا أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو طلب نشر الأسلحة النووية منذ فترة طويلة.

وقال الزعيم الروسي أيضًا إن موسكو ساعدت بالفعل بيلاروسيا في إعادة تجهيز ما لا يقل عن 10 طائرات عسكرية لحمل أسلحة نووية تكتيكية وسلمت أنظمة صواريخ إسكندر إلى مينسك التي يمكنها حمل مثل هذه الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، بدءًا من 3 نيسان/أبريل ، ستبدأ روسيا "تدريب أطقم (بيلاروسية)".

هذه هي المرة الأولى منذ منتصف التسعينيات التي تنشر فيها روسيا أسلحة نووية خارج البلاد. وبحسب بوتين، فإن هذه الخطوة لن تنتهك اتفاقيات حظر انتشار الأسلحة النووية. ومع ذلك ، يُنظر إليها على أنها رسالة واضحة إلى الناتو وسط دعمه المتزايد لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي.