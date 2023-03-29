زيلينسكي: أوكرانيا لا يمكن أن تخسر باخموت وإلا 'اشتمت روسيا أننا ضعفاء'

إذا خسرت قواته المعركة الدامية للسيطرة على مدينة باخموت، فإن روسيا يمكن أن "تبيع هذا النصر" للمجتمع الدولي من أجل صفقة من شأنها أن تجبر كييف على تقديم تنازلات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إنه إذا خسرت قواته المعركة الدامية للسيطرة على مدينة باخموت، فإن روسيا يمكن أن "تبيع هذا النصر" للمجتمع الدولي من أجل صفقة من شأنها أن تجبر كييف على تقديم تنازلات.

أجرى زيلينسكي مؤخرًا زيارة إلى محيط باخموت، حيث ظلت القوات الأوكرانية والروسية محاصرة منذ شهور في معركة طاحنة ودموية. بينما يشير بعض المحللين العسكريين الغربيين إلى أن المدينة ليست ذات أهمية إستراتيجية كبيرة، حذر الزعيم الأوكراني من أن خسارة في أي مكان في هذه المرحلة من الحرب ستجعل لحظة التحول تفقد من زخمها.

إذا سقطت باخموت، فقد يحظى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدعم "الغرب ومجتمعه والصين وإيران، كما حذر زيلينسكي في مقابلة مع AP News. "إذا اشتم رائحة القليل من الدم – اشتم أننا ضعفاء - فسوف يضغط ويضغط ويضغط".

تحدث زيلينسكي أثناء وجوده على متن قطار كان ينقله عبر أوكرانيا إلى مدن بالقرب من بعض أعنف المعارك ومدن أخرى حيث نجحت قواته في صد الغزو الروسي. مع دخول الحرب عامها الثاني، قال زيلينسكي إنه يركز على الحفاظ على الروح المعنوية عالية وسط جيشه وعامة السكان - وخاصة الملايين الذين فروا إلى الخارج.

ويتوقع الرئيس أن الضغط الذي سينشأ بحال الهزيمة في باخموت سيأتي بسرعة - سواء من المجتمع الدولي أو من داخل بلاده. قال: "سوف يشعر مجتمعنا بالتعب". "سوف يدفعني مجتمعنا للتوصل إلى تسوية [روسيا]."

لكنه بينما اعترف بأن الحرب "غيرتنا"، قال إنها في النهاية جعلت المجتمع الأوكراني أقوى.