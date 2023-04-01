أوكرانيا تؤكد استخدام القنبلة الأميركية الذكية JDAM

قال مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، يوري إغنات، "نجحت طائراتنا بواسطتها في ضرب أهداف مهمة.. إنها قنابل أقل تأثيرا قليلا ولكنها دقيقة للغاية"

أكدت أوكرانيا عن استخدام قواتها لقنبلة أميركية ذكية جديدة من نوع JDAM-ER، أي ذخيرة الهجوم المباشر ممتد المدى".

وقال مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، يوري إغنات، "نجحت طائراتنا بواسطتها في ضرب أهداف مهمة.. إنها قنابل أقل تأثيرا قليلا ولكنها دقيقة للغاية"، ولفت إلى أن بلاده ترغب في امتلاك المزيد من هذه القنابل، بحسب ما ذكرت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، في وقت سابق، إلى أن القوات الأوكرانية تلقت هذه القنابل "الذكية" في إطار حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الدورية، كما كانت القوات الأوكرانية أقرت أيضا باستخدام قنابل أميركية ذكية موجهة من طراز GLSDB.

وقال إغنات على الهواء في التلفزيون "يونايتد نيوز" الحكومي، الجمعة: "نحن نستخدم أيضا قنابل GLSDB الموجهة.. هذه قنابل من النمط الغربي، والتي تضرب بها طائراتنا أهدافا مهمة بنجاح كبير. هذه القنابل أقل قوة قليلا، لكنها دقيقة للغاية".