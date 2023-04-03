مجموعة فاغنر الروسية تدعي سيطرتها على مركز مدينة باخموت

وكان يفغيني بريغوزين قد قال إن القوات شبه العسكرية تتقدم العلم الروسي الذي رفع فوق قاعة المدينة

أعلن زعيم مجموعة فاغنر الروسية الاستيلاء على المركز البلدي لباخموت يوم الاثنين، زاعمًا أنه تم الاستيلاء على المدينة.

وكان يفغيني بريغوزين قد قال إن القوات شبه العسكرية تتقدم العلم الروسي الذي رفع فوق قاعة المدينة، مؤكدا أن "هؤلاء هم الرجال الذين استولوا على باخموت. بالمعنى القانوني، أصبح المكان ملكنا".

تم تكريس العلم تكريما لمدون مؤيد لموسكو قُتل في روسيا في وقت سابق خلال هجوم مميت على مقهى في سانت بطرسبرغ.

ونفى بيان عسكري أوكراني صدر في وقت سابق الرواية القائلة بسقوط باخموت، قائلاً إن "المدافعين عنها يقاتلون بشجاعة دفاعا عن المدينة وهم يصدون العديد من الهجمات".

لا تزال المعركة على مدينة دونيتسك الأطول في الحرب الروسية الأوكرانية، وها هي تدخل عامها الثاني، إذ تواصل القوات الروسية، بقيادة مقاتلي فاغنر، هجومًا لا هوادة فيه على المدينة.

في الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الاحتفاظ بالمدينة أمر بالغ الأهمية لبلاده، مشيرًا إلى أنه إذا سقطت فإن روسيا سوف "تبيع هذا النصر" للغرب وتجبر كييف على تقديم تنازلات.