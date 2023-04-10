تقرير : "تسريبات البنتاغون" تكشف عن استمرار التنسيق الأمني للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل

وتقول الوثيقة إن السيناريو "الأكثر منطقية" هو أن تتبنى إسرائيل نفس الإستراتيجية التي تتبعها تركيا تحت ضغط من الولايات المتحدة.

كشف تقرير نشرته شبكة "سي إن إن"، أن الوثائق الأميركية الأمنيّة التي سرّبت عبر مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، أوضحت أن السلطة الفلسطينية حافظت على التنسيق الأمني مع إسرائيل خلال الفترة التي أعلنت فيها وقفه، كما أظهرت نية إسرائيل تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتخليها عن الحياد في هذا النزاع.

وأكدت الوثيقة بشكل واضح على أن "العمليات الإسرائيلية والفلسطينية لتحديد مكان المسلّحين الفلسطينيين لا تزال مستمرّة"، على عكس ما ظلّ يؤكده مسؤولون في السلطة الفلسطينية حتى ذلك الحين. كما تتوقّع الوثيقة الأمنية الأميركية أن "تتفاقم الاضطرابات في الضفة"، وأن تستمرّ العمليات الفلسطينية وهجمات المستوطنين، "ما من شأن ذلك أن يدفع إسرائيل للتخلي عن اتفاق العقبة".

وبحسب التقرير، فإن المعلومات السرية المسربة والتي أعلنت وزارتا الدفاع (البنتاغون) والعدل الأميركيتين فتح تحقيق داخلي بشأنها، شملت معلومات سرية حول إسرائيل بشأن استعداداتها لإرسال أسلحة قاتلة إلى أوكرانيا.

وتقول الوثيقة إن السيناريو "الأكثر منطقية" هو أن تتبنى إسرائيل نفس الإستراتيجية التي تتبعها تركيا تحت ضغط من الولايات المتحدة، ومثل أنقرة، فإن إسرائيل "تبيع أنظمة دفاع فتاكة أو تزودها من خلال طرف ثالث" بينما تدافع علنًا عن السلام و "تعرض استضافة جهود الوساطة".

وتدرس السيناريوهات الأخرى الموضحة في الوثيقة كيف أن دعم موسكو للبرنامج العسكري الإيراني أو جهود الوساطة في سوريا يمكن أن يدفع إسرائيل إلى تزويد أوكرانيا بـ "أسلحة قاتلة ".

وكانت قد سلمت إسرائيل أطنان من المساعدات الإنسانية والمعدات الدفاعية إلى أوكرانيا خلال الحرب، لكنها امتنعت عن بيع أسلحة متطورة إلى كييف.