"الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمر بإنتاج 40 ألف صاروخ لروسيا وأصدر تعليمات للمسؤولين بالحفاظ على سرية الإنتاج والشحن لتجنب المشاكل مع الغرب".

ذكرت صحيفة" واشنطن بوست" أنها حصلت على وثيقة مسربة من ضمن مجموعة من صور الملفات التي سربت على تطبيق "ديسكراد"Discord أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمر في فبراير/شباط المنصرم لإنتاج 40 ألف صاروخ لروسيا وأصدر تعليمات للمسؤولين بالحفاظ على سرية الإنتاج والشحن لتجنب المشاكل مع الغرب".

وبحسب الصحيفة يلخص "جزء من وثيقة سرية للغاية، مؤرخة في 17 فبراير/شباط ، المحادثات بين السيسي وكبار المسؤولين العسكريين المصريين" وتشير أيضًا إلى خطط لتزويد روسيا بقذائف المدفعية والبارود"

ورداً على أسئلة بخصوص الوثيقة وصحة المحادثات التي تصفها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن "موقف مصر منذ البداية يقوم على عدم التدخل في هذه الأزمة والالتزام بالمحافظة على مسافة متساوية مع الجانبين، مع التأكيد على دعم مصر لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وتابع "نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات".

وفي السياق قال مسؤول بالحكومة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمعالجة المعلومات الحساسة: "لسنا على علم بأي تنفيذ لتلك الخطة"، في إشارة إلى مبادرة تصدير الصواريخ. وأضاف المسؤول "لم نر ذلك يحدث"، في ما أشارت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ إلى أن "وزارة العدل فتحت تحقيقًا في تسريب وثائق سرية"

ومن جهته قال السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت)، الذي يعمل في لجان العلاقات الخارجية والمخصصات بمجلس الشيوخ، "مصر هي واحدة من أقدم حلفائنا في الشرق الأوسط". "إذا كان صحيحًا أن السيسي يبني سرًا صواريخ لروسيا يمكن استخدامها في أوكرانيا، فنحن بحاجة إلى حساب جاد بشأن حالة علاقتنا".