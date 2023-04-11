الولايات المتحدة تعلن احتجاز إيفان غيرشكوفيتش ظلماً من قبل روسيا

اعتقل المراسل البالغ من العمر 31 عامًا من قبل جهاز الأمن الروسي في مدينة يكاترينبرج حيث كان يعمل على إعداد تقرير عن مجموعة المرتزقة سيئة السمعة فاجنر

صنفت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش على أنه محتجز ظلما من قبل روسيا.

وتدل هذه الخطوة على أن واشنطن تعتبر الصحفي ، الذي اعتقل أواخر مارس / آذار واتُهم رسمياً بالتجسس يوم الجمعة، بريئاً وستستخدم وزارة الخارجية الأمريكية جميع الوسائل اللازمة لتأمين إطلاق سراحه. هذا الوضع أيضًا يجعل غيرشكوفيتش مؤهلاً لتبادل محتمل للأسرى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، في بيان: "الصحافة ليست جريمة. إننا ندين القمع المستمر من قبل الكرملين للأصوات المستقلة في روسيا وحربها المستمرة ضد الحقيقة".

وأضاف: "ستقدم حكومة الولايات المتحدة كل الدعم المناسب للسيد غيرشكوفيتش وعائلته. إننا ندعو الاتحاد الروسي إلى الإفراج الفوري عن السيد غيرشكوفيتش".

اعتقل المراسل البالغ من العمر 31 عامًا من قبل جهاز الأمن الروسي في مدينة يكاترينبرج حيث كان يعمل على إعداد تقرير عن مجموعة المرتزقة سيئة السمعة فاجنر التي تقاتل في أوكرانيا. نفت صحيفة وول ستريت جورنال أن غيرشكوفيتش، المعروف بأنه صحفي متمرس ومحترم، يمكن أن يكون متورطًا في التجسس.

غيركوفيتش هو أول مراسل أمريكي منذ الحرب الباردة يتم اعتقاله بتهمة التجسس. في حالة إدانته، قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.