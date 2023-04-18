وثائق مسربة: مصر أوقفت تزويد روسيا بالصواريخ سرا وقررت إنتاج ذخائر المدفعية لأوكرانيا

ذكرت "وول ستريت جورنال" ،أن "أوستن طلب من القادة المصريين توفير قذائف مدفعية أوكرانية خلال محادثاتهم في القاهرة لكن لم يحصلوا على اتفاق واضح"

وفقا لخمس وثائق استخباراتية أمريكية مسربة، كشفت أن مصر وضعت خططًا مفصلة لتصدير الصواريخ بناءً على طلبية من موسكو، ولكنها أوقفت تزويد روسيا بالصواريخ سرا الشهر المنصرم بعد محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وقررت بدلا من ذلك إنتاج ذخائر المدفعية لأوكرانيا من عيار 152 ملم و 155 ملم إلى الولايات المتحدة لنقلها إلى كييف.

لكن الوثائق الجديدة، التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" من مجموعة من المواد يُزعم أن أحد أعضاء الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس نشرها على ديسكورد ، يبدو أنها تُظهر تراجع السيسي في أوائل مارس/آذذار المنصرم عن خطط إمداد القذائف لموسكو، وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"أن أوستن طلب من القادة المصريين توفير قذائف مدفعية أوكرانية خلال محادثاتهم في القاهرة لكن لم يحصلوا على اتفاق واضح. لكن وثيقة استخباراتية مؤرخة في 9 مارس/آذار المنصرم ، اليوم التالي لزيارة أوستن ، نصت على أن مصر وافقت على بيع قذائف مدفعية من عيار 152 ملم و 155 ملم إلى الولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا.

وقالت تلك الوثيقة ، وهي جزء من تحديث استخباراتي يومي لكبار قادة البنتاغون ، إن مصر تخطط لاستخدام طلب الولايات المتحدة للحصول على ذخيرة لدفع واشنطن للحصول على صفقة مساعدات عسكرية طويلة الأجل والحصول على معدات أمريكية محددة ، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-35 الشبح وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت. وقالت الوثيقة إن مصر ستحتاج إلى مساعدة أمريكية لإنشاء خط إنتاج للأصداف واتفاقية ترخيص ومواد أولية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأسبوع المنصرم عن وثيقة أخرى كشفت عن مخطط سري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فبراير/شباط المنصرم لتزويد روسيا بما يصل إلى 40 ألف قذيفة من عيار 122 ملم من طراز صقر-45 ، والتي يمكن استخدامها في راجمات الصواريخ الروسية. وجاء في الوثيقة أن السيسي أوعز لمرؤوسيه بالحفاظ على سرية المشروع “لتجنب المشاكل مع الغرب”.