رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ يقوم بزيارة مفاجئة إلى كييف

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الناتو بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته

أجرى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ زيارة مفاجئة إلى كييف صباح الخميس، وفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية.

شوهد ستولتنبرغ من قبل صحفي كييف إندبندنت يؤدي التحية للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة القديس ميخائيل في وسط كييف.

https://twitter.com/i/web/status/1648960115599462400 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الناتو بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته.

يتبع..