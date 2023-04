رئيس الناتو ينس ستولتنبرغ يقوم بزيارة مفاجئة إلى كييف

أجرى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ زيارة مفاجئة إلى كييف صباح الخميس، وفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية.

شوهد ستولتنبرغ من قبل صحفي كييف إندبندنت يؤدي التحية للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة القديس ميخائيل في وسط كييف.