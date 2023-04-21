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انفجار في وسط مدينة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا

i24news

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أحد السكان يتحدث عبر الهاتف بالقرب من فوهة بركان خلفتها ضربة روسية أمام مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف في 31 ديسمبر 2022. .
SERGEI CHUZAVKOV / AFPأحد السكان يتحدث عبر الهاتف بالقرب من فوهة بركان خلفتها ضربة روسية أمام مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف في 31 ديسمبر 2022. .

وأفاد مسؤولون محليون عن انفجار قوي في بيلغورود في المساء، قائلين إن الانفجار أحدث حفرة في وسط المدينة وأصاب امرأتين.

أعلنت موسكو أن إحدى طائراتها المقاتلة فقدت الخميس ذخيرة فوق بيلغورود، المدينة الروسية الواقعة قرب الحدود الأوكرانية، وذلك بعد أن تحدثت السلطات المحلية عن انفجار قوي أدى إلى إصابة شخصين وخلّف حفرة ضخمة في المدينة.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "أثناء تحليق طائرة من طراز Su-34 تابعة لقوات الفضاء فوق مدينة بيلغورود، حدث سقوط غير طبيعي لذخيرة الطيران".

وأضاف البيان الذي تناقلته وكالات الأنباء الروسية أن الحادث وقع في الساعة 22,15 بالتوقيت المحلي (19,15 بتوقيت غرينتش).

ونفذت الطائرات الروسية بانتظام طلعات جوية فوق بيلغورود منذ بدء هجوم موسكو على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأفاد مسؤولون محليون عن انفجار قوي في بيلغورود في المساء، قائلين إن الانفجار أحدث حفرة في وسط المدينة وأصاب امرأتين.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف إن "انفجارا قد وقع" ، مضيفا أنه خلف حفرة قطرها 20 مترا عند مفترق طرق رئيسية بالمدينة.

وذكر غلادكوف ان امرأة نُقلت إلى المستشفى بسبب إصابة في الرأس، بينما عولجت أخرى في مكان الحادث. وأضاف عبر تلغرام "تضررت نوافذ مبنى سكني قريب، وألحق عصف الانفجار أضرارا بسيارات عدة متوقفة وأسقط أعمدة الكهرباء".

وقال أيضا إن محققين وممثلين عن وزارة حالات الطوارئ حضروا الى الموقع.

ونشر غلادكوف ورئيس بلدية بيلغورود فالنتين ديميدوف صورًا للأضرار على وسائل التواصل الاجتماعي. وتُظهر احداها سكانا متجمعين أمام مبنى سكني وامرأة تحمل كلبا صغيرا وسيارة إطفاء قريبة.

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