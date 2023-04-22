مقتل متطوع إسرائيلي وهو يقاتل في أوكرانيا: "الروس قبضوا عليه وأعدموه"

اعتقلته القوات الروسية بعد إصابته وتم إعدامه

ألكسندر دوبوفيك، وهو مواطن إسرائيلي تطوع للقتال في الجيش الأوكراني، تم أسره وإعدامه من قبل القوات الروسية في القتال في مدينة باخموت شرقي أوكرانيا.

جاء ذلك من قبل المواقع في أوكرانيا. قُتل دوبوفيتش، الذي كان لقبه بين أصدقائه "الحزبي" ، في معركة في 23 ديسمبر 2022 - ولكن الآن فقط تم نشر هويته. اعتقلته القوات الروسية بعد إصابته وتم إعدامه.

ولد دوبوفيتش، 34 عاما، في مدينة دنيبرو وهاجر إلى إسرائيل. متزوج وله طفلان. يعيش والديه وإخوته وأخواته في إسرائيل. في فبراير 2022، بعد بدء الحرب، عاد إلى أوكرانيا للتطوع في الجيش. "إذا لم أفعل ذلك، كيف سأنظر في عيون أطفالنا لاحقًا؟" قال لزوجته قبل التحاقه.

يقول أفراد عائلة إسكندر إنه "كان رجلاً مثيرًا للإعجاب، منفتح وصارم.وقال إنه سوف يقاتل من أجل أوكرانيا، وأكثر من ذلك - من أجل الحرية وضد العبودية ".

قال أصدقاؤه وعائلته إنه لم يرفض أبدًا المشاركة حتى في أخطر العمليات. في أغسطس الماضي، أثناء مشاركته في معركة تحت نيران كثيفة - سجل رسالة فيديو قصيرة لزوجته تضمنت الكلمات التالية: "لا أعرف ما إذا كنا سنخرج من هنا. ولكن أريدك أن تعرفي - أنا لا اتندم على أي شيء ".

قي آخر معركة في بيهيموث. أصيب بجروح خطيرة هناك، وأسره الروس. وفقًا لأصدقائه وعائلته، بدلاً من مساعدته، أطلق الروس النار عليه وأعدموه.