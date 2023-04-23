أوكرانيا تلقت منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكية ووضعتها في مهام قتالية

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تسلم منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا

قال متحدث القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات، السبت، إن بلاده تلقت بالفعل منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكية، ووضعتها في مهام قتالية. بحسب ما نشرت وكالة "الأناضول التركية" للأنباء.

وأضاف إحنات في مقابلة متلفزة أجراها من العاصمة كييف: "في حين أن أنظمة باتريوت ستساعد على إبعاد الطائرات العسكرية الروسية عن حدود أوكرانيا، فإن كييف ستحتاج أيضا إلى مقاتلات F-16 لإغلاق سمائها تماما".

وشدد المتحدث على ضرورة استخدام بلاده مقاتلات "F-16" حتى تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من إبقاء الطائرات الروسية على مسافة أبعد من حدودها.

وأشار إلى أن "الطائرات المقاتلة هي الحل الوحيد نظراً لإمكانية نقلها إلى الأماكن التي يكون فيها ذلك ضروريا".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تسلم منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا.

بالإضافة إلى أنظمة باتريوت، يخطط الغرب لتزويد كييف بالدبابات لمساعدتها على شن هجوم مضاد في الأشهر المقبلة لاستعادة "الأراضي المحتلة" في الشرق والجنوب.

من جانبها، نددت موسكو مرارا بتدخل واشنطن، معتبرة أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" بقيادة الولايات المتحدة يشن "حربا بالوكالة" ضد روسيا في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.