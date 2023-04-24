ايران سلمت روسيا 300 ألف قذيفة مدقعية وكمية كبيرة من الذخيرة

ويشار الى أنها سلمت روسيا كميات كبيرة من الطائرات المسيرة لكن الاوكرانيين نجحوا باعتراض عدد كبير منها

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سفنا روسية نقلت كميات كبيرة من قذائف مدفعية وأسلحة من انتاج ايراني في بحر قزوين، جاء هذا نقلا عن مصادر من الشرق الأوسط. وبحسب المصادر ذاتها ، فإن هذه الخطوة تشكل "تحديًا متزايدًا للولايات المتحدة وحلفائها الذين يحاولون تعطيل التعاون بين موسكو وطهران ، منذ بدء الحرب في أوروبا".

وقال مسؤولون استخباراتيون مطلعون أنه خلال النصف الأخير من العام الماضي، حملت السفن الروسية أكير من 300 ألف قذيفة مدفعية ومليون طلقة من الذخيرة من انتاج طهران. في المقابل، أفاد مسؤولون مطلعون على التفاصيل بأن شحنة الأسلحة الأخيرة المعروفة، التي وصلت عن طريق بحر قزوين، خرجت من ايران بداية شهر آذار/مارس، ، على متن سفينة شحن روسية كانت تحمل ألف حاوية وألفي قذيفة مدفعية. كما أشاروا الى أن، السفينة غادرت ايران في 8 آذار/مارس ووصلت الى روسيا بعد ستة ايام، وبعد عادت السفينة الى ايران وأبحرت مجددا الى روسيا.

السفينة التي يطلق عليها رسول جامزتوف ، التي سميت على اسم الشاعر السوفيتي ، مملوكة لشركة MG-FLOT، وهي شركة روسية فرضت عليها وزارة الخزنة الأمريكية عقوبات. في أحد العقود الموقعة بين البلدين ونشرت في شهر كانون أول/سبتمبر الأخير وقعت صفقة بين وزارة الدفاع الايرانية ومؤسسة تصدير الأسلحة الحكومية الروسية، وتشمل التزام طهران لتزويد موسكو بأكثر من 74 ألف قذيفة مدفعية مقابل 1.7 مليون دولار.

منذ الصيف الأخير، بدأت ايران بتزويد روسيا بمئات المسيرات الانتحارية، والتي استخدمتها موسكو ضد أهداف مدنية وعسكرية اوكرانية. ونجحت اوكرانيا بدرجة كبيرة للتصدي لها واعتراض كمية كبيرة من المسيرات. لذلك قلصت روسيا خلال الأشهر الأخيرة استخدامها. كما زودت ايران روسيا بالقذائف المدفعية والذخيرة، والتي لعبت حتى الآن دورا مركزيا في القتال في ساحة المعركة حتى الآن.