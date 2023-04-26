في أول محادثة هاتفية بينهما.. الرئيس الصيني يؤكد لنظيره الأوكراني أن "التفاوض" هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى حديثًا "طويلًا ومهمًا" عبر الهاتف مع نظيره الصيني شي جينبينغ

أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية.

وقالت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية "شي جينبينغ أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي". وأكد الرئيس الصيني لزيلينسكي أن "التفاوض" هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى حديثًا "طويلًا ومهمًا" عبر الهاتف مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وكتب زيلينسكي في تغريدة "أجريت محادثة هاتفية طويلة ومهمة مع الرئيس الصيني"، مشيرًا إلى أنه دعا إلى "دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية" بين كييف وبكين.