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في أول محادثة هاتفية بينهما.. الرئيس الصيني يؤكد لنظيره الأوكراني أن "التفاوض" هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع

i24NEWS

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Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks during a joint press conference with Estonian Prime Minister after their meeting in Zhytomyr, Ukraine
Genya SAVILOV / AFPUkrainian President Volodymyr Zelensky speaks during a joint press conference with Estonian Prime Minister after their meeting in Zhytomyr, Ukraine

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى حديثًا "طويلًا ومهمًا" عبر الهاتف مع نظيره الصيني شي جينبينغ

أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، حسبما أفادت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية.

وقالت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية "شي جينبينغ أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي". وأكد الرئيس الصيني لزيلينسكي أن "التفاوض" هو السبيل الوحيد للخروج من النزاع.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى حديثًا "طويلًا ومهمًا" عبر الهاتف مع نظيره الصيني شي جينبينغ، في أول محادثة هاتفية بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وكتب زيلينسكي في تغريدة  "أجريت محادثة هاتفية طويلة ومهمة مع الرئيس الصيني"، مشيرًا إلى أنه دعا إلى "دفع قوي في تنمية العلاقات الثنائية" بين كييف وبكين.

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