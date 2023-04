تقرير: طائرة أوكرانية بدون طيار تصل إلى موسكو في محاولة لاغتيال بوتين

أفادت صحيفة بيلد الألمانية عن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطائرة كاميكازي بدون طيار. وفقًا لتحقيقهم، فإن تحطم طائرة بدون طيار خارج موسكو كان جزءًا من محاولة فاشلة لاغتيال الزعيم الروسي يوم الاثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت عدة قطع من الطوب المتفجر C4 على متن الطائرة بدون طيار. من بين حطام الطائرة الأوكرانية UJ-22Airborne التي تم الإبلاغ عنها، تم العثور على عبوات متفجرة كندية من نوع M112 بوزن 1.25رطل. وكالة الإعلام الروسية الحكومية، تاس، أفادت بالعثور على ثلاث طائرات بدون طيار أخرى في نفس المنطقة.

كما زعم التقرير الإخباري الألماني أن السلطات الروسية أبقت محاولة الاغتيال طي الكتمان. وقال مصدرهم، يوري رومانينكو، "إن ضباط المخابرات الأوكرانيين تلقوا معلومات حول رحلة بوتين إلى منطقة رودنيفو الصناعية. وبناءً على ذلك، أقلعت طائرتنا المسيرة كاميكازي، محلقة عبر جميع الدفاعات الجوية للاتحاد الروسي وتحطمت على مسافة ليست بعيدة من المنطقة الصناعية".