طائرة مسيرة أوكرانية تسبب حريقا في مستودع نفط في مدينة سيفاستوبول بالقرم

وكتب حاكم سيفاستوبول "اندلاع حريق في مستودع نفط في خليج كازاتشيا (...). ووفقًا لمعلومات أولية، نتج عن هجوم بطائرات مسيّرة"

اندلع حريق كبير، اليوم السبت، في مستودع للنفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم الخاضعة حاليًا للسيطرة الروسية، بعد هجوم بطائرات مسيرة، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وكتب حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازوجاييف على تلغرام "اندلاع حريق في مستودع نفط في خليج كازاتشيا (...). ووفقًا لمعلومات أولية، نتج عن هجوم بطائرات مسيّرة"، مؤكداً "عدم وجود إصابات".

وأضاف أنه تم إرسال 60 عنصراً من الإطفاء إلى مكان الحادث لمكافحة الحريق المندلع في مساحة تبلغ حوالي ألف متر مربع، ومن غير المتوقع السيطرة عليه قبل حلول المساء.

وأكد رازوجاييف على تلغرام أن "الوضع تحت السيطرة"، موضحاً أن "البنية التحتية المدنية ليست مهددة".

(Sevastopol Governor Mikhail Razvozhaev telegram channel via AP) يتحدث رجل إطفاء على جهاز الاتصال اللاسلكي بينما يتصاعد الدخان واللهب من خزان وقود محترق في سيفاستوبول ، القرم.

ونقلت وكالة الأنباء "ريا نوفوستي" الحكومية، قوله للصحافيين إن ما مجموعه أربعة صهاريج نفط تضررت في الهجوم و"احترقت".

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، كانت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 هدفًا متكررًا لهجمات بمسيّرات جوية وبحرية.