أكثر من 100.000 إصابة بين الروس في باخموت بأوكرانيا منذ كانون الأول

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الاثنين إن أكثر من 20 ألف جندي روسي قتلوا خلال الأشهر الخمسة الماضية فيما أصبح أطول معركة في الحرب الأوكرانية

أفادت المخابرات الأمريكية أن روسيا تكبدت أكثر من 100 ألف ضحية في معركة بلدة باخموت بشرق أوكرانيا منذ ديسمبر/ كانون الأول.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين يوم الاثنين إن أكثر من 20 ألف جندي روسي قتلوا خلال الأشهر الخمسة الماضية فيما أصبح أطول معركة في الحرب الأوكرانية وأكثرها دموية.

وتابع كيربي إن التقديرات تشير إلى أن روسيا تكبدت أكثر من 100 ألف مصاب، بما في ذلك أكثر من 20 ألف قتيل في المعارك ".

وحدّد أن ما يقرب من نصف القتلى كانوا جنودًا تم تجنيدهم من قبل شركة المرتزقة سيئة السمعة فاغنر، والتي تجند الكثير من أعضائها من السجون الروسية. يرتفع عدد القتلى الروس في باخموت على الرغم من سيطرة القوات الأوكرانية على جزء صغير فقط من المدينة، وفقًا لكيربي.

وأضاف المسؤول في البيت الأبيض أن "المحصلة النهائية هي أن محاولة روسيا الهجومية جاءت بنتائج عكسية بعد شهور من القتال والخسائر الفادحة".

وأوضح كيربي أنه لم يقدم تقديرات عن الخسائر في الأرواح الأوكرانية لأنهم "الضحايا هنا"، ولن يكشف البيت الأبيض عن "معلومات للرأي العام تجعل الأمر أكثر صعوبة" على البلد، الذي يتم تسليح جيشه وتدريبه من قبل تحالف من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من يوم السبت الفائت، قال رئيس فاجنر يفغيني بريغوزين في مقابلة إن قواته تكبدت خسائر كبيرة بسبب نقص الذخيرة، وهو ما ألقى باللوم فيه على وزارة الدفاع الروسية. وهدد بسحب قواته من باخموت إذا لم يزودهم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بالإمدادات.