بعد الهجوم المفترض على الكرملين: الرئيس الروسي السابق ميدفيديف يدعو إلى "تصفية" زيلينسكي

دميتري مدفيديف"بعد الاعتداء الارهابي اليوم، لم يبق خيار سوى تصفية زيلينسكي جسديا مع زمرته".

دعا الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، اليوم الاربعاء، إلى "تصفية" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ردا على هجوم مفترض بمسيرتين استهدف الكرملين ونسبته موسكو إلى كييف التي نفت أي ضلوع لها.

وكتب مدفيديف، وهو حاليا المسؤول الثاني في مجلس الأمن الروسي، على تلغرام "بعد الاعتداء الارهابي اليوم، لم يبق خيار سوى تصفية زيلينسكي جسديا مع زمرته".

وكانت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد نفى في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، اتهام موسكو لكييف بأنها حاولت اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما اعلنت إسقاط مسيرتين كانتا تستهدفان الكرملين، وقال"لا نهاجم بوتين أو موسكو. لا نملك ما يكفي من الأسلحة للقيام بذلك" وتابع "لم نهاجم بوتين. نترك ذلك للمحكمة. نقاتل على أراضينا وندافع عن قرانا ومدننا".

وفي السياق أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها تتعامل "بحذر كبير" مع تصريحات روسيا التي أكدت إسقاط مسيرتين أوكرانيتين كانتا تستهدفان الكرملين في موسكو، وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "اطلعت على المعلومات. لا يمكن أن أؤكدها. لا نعلم"، مضيفا "أتعامل بحذر كبير مع كل ما يصدر من الكرملين".