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زيلينسكي في هولندا للقاء مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية

i24NEWS - AFP

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الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإستوني بعد لقائهما في جيتومير ، أوكرانيا.
Genya SAVILOV / AFPالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإستوني بعد لقائهما في جيتومير ، أوكرانيا.

في سياق دعمها المعلن أعلنت لاهاي عن نيتها تخصيص مبلغ 165 مليون يورو مع الدنمارك لشراء 14 دبابة ليوبارد 2 لتعزيز المجهود الحربي لأوكرانيا.

أعلن متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أنّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي وصل الى لاهاي حيث سيلتقي الخميس مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحقّق في جرائم حرب مفترضة قد تكون القوات الروسية ارتكبتها في أوكرانيا.

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وقال سيرغي نيكيفوروف لوكالة فرانس برس "نحن في لاهاي وسنلتقي مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية".

يُتوقع أن يلقي زيلينسكي في هذه المدينة خطابا بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا"، وفق إذاعة "إن إس أو" الحكومية. 

ومن المقرر أيضا أن يجتمع الرئيس الأوكراني مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وعدد من النواب الهولنديين. 

https://twitter.com/i/web/status/1653847591090638848

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يشار إلى أن هولندا تدعم أوكرانيا التي وجدت نفسها في مواجهة حربية مع روسيا. وفي سياق دعمها المعلن أعلنت لاهاي عن نيتها تخصيص مبلغ 165 مليون يورو مع الدنمارك لشراء 14 دبابة ليوبارد 2 في محاولة لتعزيز المجهود الحرب الأوكراني بوجه آلة الحرب الروسية.

وأكد زيلينسكي الأربعاء خلال زيارة لفنلندا التي أصبحت حديثا العضو الواحد والثلاثين في الناتو في سياق إعلان دعمها اللوجستي والمالي لأوكرانيا في حربها ضد الغزو الروسي، أن هذه السنة ستكون حاسمة. 

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