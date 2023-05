زيلينسكي في هولندا للقاء مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية

أعلن متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أنّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي وصل الى لاهاي حيث سيلتقي الخميس مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحقّق في جرائم حرب مفترضة قد تكون القوات الروسية ارتكبتها في أوكرانيا.

وقال سيرغي نيكيفوروف لوكالة فرانس برس "نحن في لاهاي وسنلتقي مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية".

يُتوقع أن يلقي زيلينسكي في هذه المدينة خطابا بعنوان "لا سلام بلا عدالة لأوكرانيا"، وفق إذاعة "إن إس أو" الحكومية.

ومن المقرر أيضا أن يجتمع الرئيس الأوكراني مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته وعدد من النواب الهولنديين.