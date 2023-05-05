رئيس مجموعة "فاغنر" يهدد بسحب مقاتليه من باخموت ويحمل الجيش الروسي مسؤولية مقتل آلاف الروس بأوكرانيا

اتهم بريغوجين وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان العامة بأنهما وراء النقص الكبير في إمدادات السلاح للمجموعة، والذي يصل إلى 70 في المئة، بحسب وصف بريغوجين.

هدد رئيس مجموعة "فاغنر" في رسالة في رسالة تستهدف مباشرة وزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، بسحب مقاتليه من باخموت بسبب نقص الذخيرة، ويحمل الجيش الروسي مسؤولية مقتل وجرح آلاف الروس بأوكرانيا.

وقال بريغوجين في مقطع فيديو جديد: "سيتحمّلون مسؤولية عشرات آلاف القتلى والجرحى تجاه أمهاتهم وأولادهم"، وذلك بعيد ساعات على إعلانه عزمه على سحب مقاتليه اعتباراً من 10 أيار/مايو من باخموت حيث يخوضون القتال في الخطوط الأمامية لعدم تلقّيه ذخائر من الجيش.

وتواصلت العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا اليوم الجمنعة، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على المزيد من المناطق الأوكرانية، فيما تحاول كييف مقاومة القوات الروسية واستعادة أراضيها بدعم عسكري ولوجستي من الغرب.

وفي الفيديو السابق، ووسط المعارك في باخموت وحرب الشوارع، أطلق رئيس مجموعة "فاغنر" بريغوجين تصريحات نارية، متهما فيها وزير الدفاع الروسي شويغو، ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف، بأنهما وراء النقص الكبير في إمدادات السلاح للمجموعة، والذي يصل إلى 70 في المئة، بحسب وصف بريغوجين.

ونشرت الدائرة الصحافية لبريغوجين، مقطع فيديو على "تليغرام" يظهر فيه الأخير مستاء من الوضع بشكل كبير ويتحدث وخلفه مجموعة من جثث مقاتليه، مهدداً بسحب مقاتليه من باخموت في العاشر من الشهر الجاري بسبب نقص الذخيرة.

وأوضح أن قواته ستبقى في المواقع في أرتيوموفسك (باخموت) حتى الـ 9 من مايو/أيار الجاري، ومن ثم "ستنتقل إلى المعسكرات الخلفية، لتضميد الجروح". وأضاف: "أطلب من رئيس الأركان العامة إصدار أوامر عسكرية لشركة فاغنر العسكرية الخاصة بنقل المواقع في بلدة باخموت إلى وحدات وزارة الدفاع". وأكد بريغوجين في تصريحاته وجود نقص في الذخيرة، قائلاً: "بسبب نقص الذخيرة، تتزايد خسائرنا بشكل كبير كل يوم".

وقال بريغوجين: "أعتقد أن زحف الجيش الأوكراني قد بدأ بالفعل.. نشهد أكبر نشاط ممكن سواء في المحيط أو في نطاق الخطوط الأمامية". وأضاف "لذلك أعتقد أن كل شيء قد بدأ بالفعل. وأعتقد أن كل هذا سيدخل مرحلة نشطة في المستقبل القريب جدا. قد يكون في غضون أيام".

وقال في وقت لاحق إن قواته تقدمت 230 مترا في القتال الذي اجتاح بلدة باخموت بشرق أوكرانيا. وظلت المدينة المدمرة، التي كان يسكنها 70 ألف نسمة، تحت الحصار منذ ما يقرب من عشرة أشهر. وأضاف أن القوات الأوكرانية محصورة الآن في منطقة بالبلدة تبلغ مساحتها 2.64 كيلومتر مربع.