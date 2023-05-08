الرئيس الأوكراني يؤكد أن نظيره الروسي "سيهزم كما هزمت النازية"

وقال زيلينسكي في شريط فيديو، "كل الشر القديم الذي تعيد روسيا الحديثة إحياءه، سيُهزَم كما هُزِمت النازية"

توقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تُهزم موسكو في النزاع ضد بلاده "كما هُزِمت النازية" في الحرب العالمية الثانية، مع تصاعد الهجمات الصاروخية الروسية والغارات الجوية.

وقال زيلينسكي في شريط فيديو، اليوم الاثنين، بذكرى انتصار الحلفاء على ألمانيا في الثامن من مايو 1945 "كل الشر القديم الذي تعيد روسيا الحديثة إحياءه، سيُهزَم كما هُزِمت النازية"، كما أضاف "كما دمّرنا الشر معا في حينه، نقوم حالياً بتدمير شر مماثل"، معتبرا أن "هذا الشر هدفه الاستعباد".

وشدد زيلينسكي في شريطه المسجّل أمام نصب تذكاري ضخم للحرب العالمية الثانية يطل على نهر دنيبرو في كييف، على أن بلاده ستنتصر في مواجهة الغزو الروسي الذي بدأ مطلع 2022.

وتابع زيلينسكي "لن ننسى أبدا مساهمة الشعب الأوكراني في الانتصار على النازية، ولن نسمح لأحد بأن يكذب ويقول إن الانتصار في هذه الحرب كان ممكناً من دون مشاركة بلد آخر أو شعب".

إلى ذلك، جدد اتهام موسكو بأنها تناقض كل "المثل" الديمقراطية باعتمادها ممارسات مثل "الاعتداء والضم لمناطق أوكرانية، والاحتلال والترحيل، والقتل والتعذيب، وقصف المدن وإحراق القرى". وشدد على أن كييف "لن تخسر ما ربحته، وستستعيد كل ما استحوذ عليه العدو"، في إشارة إلى روسيا.

أتت تصريحات زيلينسكي بعد ساعات من هجوم جديد بطائرات مسيّرة استهدف كييف التي أكدت إسقاط أكثر من 30 منها.

كما أتت عشية إحياء روسيا ذكرى النصر على النازية بعرض عسكري ضخم في موسكو سيحضره الرئيس فلاديمير بوتين، وفق ما أفادت فرانس برس.