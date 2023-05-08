روسيا تعلن نيتها"تطوير" منشآتها العسكرية في قرغيزستان

وجاء الإعلان بعد لقاء بين الزعيمين قبل يوم من الاحتفال الـ 78 بالنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، غدا مايو/أيار

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، نيتها تطوير قواعدها العسكرية الموجودة في قرغيزستان، بعد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والقرغيزي، صدير جاباروف في الكرملين، وجاء في بيان مشترك أن "الرئيسين شددا على أهمية تعزيز القوات المسلحة لقرغيزستان وتطوير المنشآت العسكرية الروسية على أراضيها".

وجاء الإعلان بعد لقاء بين الزعيمين قبل يوم من الاحتفال الـ 78 بالنصر على النازية في الحرب العالمية الثانية، غدا مايو/أيار "وهي الحرب التي تسمّيها روسيا الحرب الوطنية العظمى"

وكانت مناطق روسية عدة أعلنت عن إلغاء أو تقليص يوم الاحتفال غداً الثلاثاء وسط مخاوف من هجمات أوكرانية محتملة، خصوصاً بعدما قالت السلطات الروسية إن الكرملين تعرض لهجوم بطائرتين مسيرتين منذ أيام.

وسينضم إلى صدير جباروف خلال الاحتفال في موسكو رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وزعيم كازاخستان قاسم جومرت توكاييف والرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن.